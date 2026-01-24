Оджалан заявил о необходимости «большого союза» под лидерством Турции с участием иранских азербайджанцев

Во встрече с Оджаланом приняли участие заместитель председателя Партии справедливости и развития (AKP) Хюсейн Яйман, руководитель парламентской фракции DEM Party Гюлистан Кылыч Кочйигит, а также заместитель председателя Партии националистического движения (MHP) Фети Йылдыз. Подготовленная по итогам встречи сокращенная стенограмма была зачитана на заседании парламента 4 декабря 2025 года. Однако публикация лишь краткой версии документа ранее вызвала резкую критику со стороны оппозиционных сил, прежде всего прокурдской партии DEM.

Согласно опубликованной стенограмме, Оджалан заявил, что с 1992 года предпринимал попытки наладить диалог с турецким государством — в период правления Тургута Озала и Сулеймана Демиреля. По его словам, этим инициативам каждый раз мешала некая «рука внутри государства».

Лидер РПК утверждает, что в период президентства Тургута Озала и премьерства Неджметтина Эрбакана организация была близка к отказу от вооруженной борьбы. Однако, по его версии, этот процесс был сорван после смерти Озала, который, по его словам, был отравлен, а также после свержения Эрбакана в результате военного вмешательства.

Оджалан также заявил, что в составе РПК есть этнические турки, в частности упомянув одного из лидеров организации Дурана Калкана. По его словам, после его призывов члены РПК в Кандиле сложили оружие и даже покинули территорию Турции.

Он утверждает, что по-прежнему обладает серьезным влиянием на структуры РПК в Ираке, Сирии, Иране и Европе и способен сыграть ключевую роль в процессе, который он называет «Турцией без террора». Оджалан заявил, что готовится «столетняя турецко-курдская война» и что без его участия предотвратить этот сценарий будет крайне сложно.

Отдельное место в стенограмме занимает рассказ Оджалана об обстоятельствах его задержания в 1999 году. Он утверждает, что после выдворения из Сирии намеревался направиться в Ирак, однако неожиданно оказался в Афинах. Затем, по его словам, он вместе с представителем греческой разведки по фамилии Ставракис вылетел в Москву.