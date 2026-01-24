Оджалан заявил о необходимости «большого союза» под лидерством Турции с участием иранских азербайджанцев

Турецкий парламент опубликовал полный текст стенограммы встречи депутатов с лидером Рабочей партии Курдистана (РПК) Абдуллой Оджаланом, состоявшейся 24 ноября прошлого года на острове Имралы.
Документ размещен на официальном сайте Великого национального собрания Турции.
Во встрече с Оджаланом приняли участие заместитель председателя Партии справедливости и развития (AKP) Хюсейн Яйман, руководитель парламентской фракции DEM Party Гюлистан Кылыч Кочйигит, а также заместитель председателя Партии националистического движения (MHP) Фети Йылдыз. Подготовленная по итогам встречи сокращенная стенограмма была зачитана на заседании парламента 4 декабря 2025 года. Однако публикация лишь краткой версии документа ранее вызвала резкую критику со стороны оппозиционных сил, прежде всего прокурдской партии DEM.
Согласно опубликованной стенограмме, Оджалан заявил, что с 1992 года предпринимал попытки наладить диалог с турецким государством — в период правления Тургута Озала и Сулеймана Демиреля. По его словам, этим инициативам каждый раз мешала некая «рука внутри государства».
Лидер РПК утверждает, что в период президентства Тургута Озала и премьерства Неджметтина Эрбакана организация была близка к отказу от вооруженной борьбы. Однако, по его версии, этот процесс был сорван после смерти Озала, который, по его словам, был отравлен, а также после свержения Эрбакана в результате военного вмешательства.
Оджалан также заявил, что в составе РПК есть этнические турки, в частности упомянув одного из лидеров организации Дурана Калкана. По его словам, после его призывов члены РПК в Кандиле сложили оружие и даже покинули территорию Турции.
Он утверждает, что по-прежнему обладает серьезным влиянием на структуры РПК в Ираке, Сирии, Иране и Европе и способен сыграть ключевую роль в процессе, который он называет «Турцией без террора». Оджалан заявил, что готовится «столетняя турецко-курдская война» и что без его участия предотвратить этот сценарий будет крайне сложно.
Отдельное место в стенограмме занимает рассказ Оджалана об обстоятельствах его задержания в 1999 году. Он утверждает, что после выдворения из Сирии намеревался направиться в Ирак, однако неожиданно оказался в Афинах. Затем, по его словам, он вместе с представителем греческой разведки по фамилии Ставракис вылетел в Москву.
В российской столице, как утверждает Оджалан, его встретил лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский, который заявил, что единственной структурой, способной обеспечить ему защиту, является израильская разведка «Моссад». После этого Оджалан оказался в Риме, затем был перевезен в Афины и Минск, а в итоге задержан турецкими спецслужбами в Найроби.
Оджалан также рассказал о двадцати годах, проведенных в Сирии, заявив, что на протяжении этого времени находился под покровительством семьи Асадов. Он отметил, что при сильном арабском национализме в стране нарушались права не только курдов, но и туркмен.
По его мнению, в новой Сирии необходима модель усиленного муниципального самоуправления, и президент Ахмед аш-Шараа должен предпринять для этого конкретные шаги. Оджалан также заявил о близких отношениях с командующим Сирийских демократических сил (СДК) Мазлумом Абди, отметив, что тот в целом положительно относится к процессу интеграции. Вместе с тем он обвинил отдельные группы, действующие, по его словам, «при подстрекательстве Израиля», в попытках сорвать этот процесс.
Наиболее резонансной частью заявлений Оджалана стало его предложение о создании «Ближневосточного союза» под лидерством Турции с участием Сирии, Ирака и Ирана. Особое внимание он уделил роли иранских азербайджанцев, заявив, что они, по его мнению, имеют более важное значение, чем курды, в рамках будущей интеграционной модели региона.
«С вовлечением иранских азербайджанцев возможно формирование Ближневосточного союза с центром в Анкаре», — заявил Оджалан, добавив, что сегодня он рассматривает Турцию как собственное государство.