Афганистан рассорил союзников: Стармер ответил Трампу

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер счел оскорбительными высказывания президента США Дональда Трампа о том, что военные союзных Вашингтону стран по НАТО, в отличие от американских сил, во время войны в Афганистане якобы «держались немного в стороне», пишет The Guardian.

«Я нахожу слова президента Трампа оскорбительными и, честно говоря, возмутительными. И я не удивлен, что они принесли столько боли родным и близким тех, кто погиб или пострадал», — заявил британский премьер.

Он напомнил, что в ходе афганского конфликта погибли около 460 военнослужащих Великобритании, и добавил, что на месте американского лидера принес бы извинения семьям погибших.

Критика в адрес Трампа прозвучала и со стороны британского принца Гарри, служившего в Афганистане. Он подчеркнул, что жертвы, принесенные британскими военными, заслуживают уважения.

Ранее президент США в эфире Fox News выразил сомнения в способности союзников по НАТО прийти на защиту Соединенных Штатов в случае гипотетической угрозы, сославшись на опыт войны в Афганистане. «Мы никогда не нуждались в них... Они сказали, что отправили каких-то военных в Афганистан... и они действительно их отправили, но они держались немного в стороне, немного вдали от линии фронта», — сказал Трамп.