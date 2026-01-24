USD 1.7000
Tomahawk у порога: Пентагон стягивает атомные подлодки к Ирану
Новость дня
Tomahawk у порога: Пентагон стягивает атомные подлодки к Ирану

Самир Рагимов выдвинулся в депутаты. И сразу же подвергся нападкам

главное на этот час
Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az
00:48 977

Владимирское отделение Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) выдвинуло кандидатуру спортсмена и бизнесмена Самира Рагимова, азербайджанца по национальности, уроженца этого региона, в местную Думу. Кандидат в депутаты сразу же подвергся нападкам.

«Общественный контроль» требует от Следственного комитета под руководством Александра Бастрыкина и властей области проведения срочной проверки.

«Не пора ли в связи с этим изменить избирательное законодательство? Почему судьбу русских в России должны решать вчерашние мигранты, безработные и бездомные? Может, пора ввести дополнительные проверки для всех, кто идет во власть?» — с подобными вопросами шовинисты и национал-патриоты стали обращаться к власти в соцсетях и СМИ.

Национал-патриоты неожиданно вспомнили о национальной принадлежности Рагимова

Самир Фарманович Рагимов родился в 1997 году в городе Гусь‑Хрустальный Владимирской области, является профессиональным спортсменом. По итогам 2019 года он вошел в десятку лучших спортсменов региона. В прошлом году завоевал золотую медаль чемпионата мира по восточным единоборствам в дисциплине «Сетокан», а также золото на чемпионате Европы в той же дисциплине.

К тому же Рагимов победил в интернет‑голосовании «Лучший спортсмен‑2019», проведенном «ВКонтакте» в официальной группе регионального департамента физической культуры и спорта. В 2020 году Министерство спорта России присвоило ему звание «Мастер спорта России международного класса» (восточные боевые единоборства).

С 2019 года Самир Рагимов зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. Основной вид деятельности — производство прочих строительно‑монтажных работ. Он также является учредителем и генеральным директором ООО «Стройконтроль» с аналогичным профилем деятельности.

Преследуют и первого секретаря Владимирского обкома КПРФ Антона Сидорко "за неправильный выбор"

В 2019 году Рагимов был избран депутатом городского совета Гусь‑Хрустального от коммунистов. Теперь же является кандидатом в депутаты областной Думы – на вакантное место после смерти одного из депутатов. На это место претендуют как правящая партия «Единая Россия», так и Рагимов вместе с другими представителями «системной оппозиции».

Однако, если всего 3–4 года назад российские СМИ называли Рагимова «гордостью Владимирской области», «активным общественником», «способным депутатом», то теперь пропагандистские СМИ и телеграм‑каналы награждают его неблаговидными эпитетами: «криминальный», «мошенник» и прочее. В федеральных националистических пабликах начали тиражировать необоснованные и бездоказательные обвинения против кандидата в депутаты как о «мигранте‑мошеннике из Азербайджана». При этом Рагимов вовсе мигрантом не является: он родился, вырос и получил образование во Владимирской области.

Угрозы расправы посыпались и на первого секретаря Владимирского обкома КПРФ, депутата Законодательного собрания Антона Сидорко — причем не только ему лично, но и его семье. Коммунист своевременно подал жалобу в полицию.

Когда Рагимов завоевывал медали, русские называли его "земляком и соотечественником"

Обвиняя азербайджанского бизнесмена‑спортсмена в «мошенничестве», национал-патриоты ссылаются на репортаж телеканала НТВ трехлетней давности. В этом телесюжете Рагимова подвергли критике – несколько лет назад бизнесмен занимался сдачей в аренду автомобилей, которые впоследствии были переоформлены и распроданы.

Однако Следственный комитет не обнаружил правонарушений в деятельности Рагимова.

Отметим, что нападки на кандидатов в депутаты из-за национальной принадлежности в России приняли системный и регулярный характер. В прошлом году во время местных выборов в российских регионах несколько кандидатов в депутаты азербайджанского происхождения сошли с дистанции из-за своей этнической принадлежности. Под давлением «русской общественности» азербайджанцы были вынуждены снять свою кандидатуру.

