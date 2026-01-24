Самир Рагимов выдвинулся в депутаты. И сразу же подвергся нападкам

Владимирское отделение Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) выдвинуло кандидатуру спортсмена и бизнесмена Самира Рагимова, азербайджанца по национальности, уроженца этого региона, в местную Думу. Кандидат в депутаты сразу же подвергся нападкам. «Общественный контроль» требует от Следственного комитета под руководством Александра Бастрыкина и властей области проведения срочной проверки. «Не пора ли в связи с этим изменить избирательное законодательство? Почему судьбу русских в России должны решать вчерашние мигранты, безработные и бездомные? Может, пора ввести дополнительные проверки для всех, кто идет во власть?» — с подобными вопросами шовинисты и национал-патриоты стали обращаться к власти в соцсетях и СМИ.

Самир Фарманович Рагимов родился в 1997 году в городе Гусь‑Хрустальный Владимирской области, является профессиональным спортсменом. По итогам 2019 года он вошел в десятку лучших спортсменов региона. В прошлом году завоевал золотую медаль чемпионата мира по восточным единоборствам в дисциплине «Сетокан», а также золото на чемпионате Европы в той же дисциплине. К тому же Рагимов победил в интернет‑голосовании «Лучший спортсмен‑2019», проведенном «ВКонтакте» в официальной группе регионального департамента физической культуры и спорта. В 2020 году Министерство спорта России присвоило ему звание «Мастер спорта России международного класса» (восточные боевые единоборства). С 2019 года Самир Рагимов зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. Основной вид деятельности — производство прочих строительно‑монтажных работ. Он также является учредителем и генеральным директором ООО «Стройконтроль» с аналогичным профилем деятельности.

В 2019 году Рагимов был избран депутатом городского совета Гусь‑Хрустального от коммунистов. Теперь же является кандидатом в депутаты областной Думы – на вакантное место после смерти одного из депутатов. На это место претендуют как правящая партия «Единая Россия», так и Рагимов вместе с другими представителями «системной оппозиции». Однако, если всего 3–4 года назад российские СМИ называли Рагимова «гордостью Владимирской области», «активным общественником», «способным депутатом», то теперь пропагандистские СМИ и телеграм‑каналы награждают его неблаговидными эпитетами: «криминальный», «мошенник» и прочее. В федеральных националистических пабликах начали тиражировать необоснованные и бездоказательные обвинения против кандидата в депутаты как о «мигранте‑мошеннике из Азербайджана». При этом Рагимов вовсе мигрантом не является: он родился, вырос и получил образование во Владимирской области. Угрозы расправы посыпались и на первого секретаря Владимирского обкома КПРФ, депутата Законодательного собрания Антона Сидорко — причем не только ему лично, но и его семье. Коммунист своевременно подал жалобу в полицию.