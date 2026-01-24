Американский адмирал в Багдаде: угроза ИГИЛ выходит за пределы Сирии

Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани обсудил с главой Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмиралом Брэдом Купером ситуацию с безопасностью в Сирии. Об этом сообщила канцелярия иракского премьера.

Стороны обсудили ситуацию в сфере безопасности в Сирии, в том числе в районах, прилегающих к центрам содержания боевиков ИГИЛ. Было отмечено, что эти объекты по-прежнему сталкиваются с угрозами штурма и возможного освобождения задержанных, что «представляет серьезную опасность для безопасности Ирака и всего региона».

Участники встречи также указали на важность продолжения координации и обмена информацией между руководством иракских сил безопасности, военными структурами страны и силами международной коалиции. Кроме того, ас-Судани выразил благодарность Куперу за вклад в завершение миссии коалиции, передачу базы Айн аль-Асад и поддержку Ирака в борьбе с терроризмом.

Канцелярия также сообщила о телефонных переговорах иракского премьера с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе беседы ас-Судани призвал страны ЕС забрать своих граждан, задержанных по обвинению в участии в ИГИЛ, после их перевода из Сирии на территорию Ирака.

«Страны мира, особенно государства Европейского союза, должны взять на себя ответственность за своих граждан, обеспечить их возвращение, судебное разбирательство и справедливое наказание», – заявил глава правительства.

Кроме того, два иракских источника в службах безопасности заявили изданию Al Hadath, что первая группа задержанных, переданная Ираку, включает иностранных граждан, в том числе европейцев, занимавших руководящие позиции в ИГИЛ.

Один из чиновников сообщил, что партия заключенных, которая была передана в среду, состоит из «командиров ИГИЛ и наиболее опасных преступников различных национальностей — европейцев, азиатов, арабов». Другой источник уточнил, что в группу входят 85 граждан Ирака и 65 иностранцев, включая граждан европейских стран, Судана, Сомали. По его словам, все задержанные принимали участие в операциях ИГИЛ на территории Ирака и занимали высокий ранг в иерархии организации.