НАТО растягивает учения в Гренландии на год

Военные учения Arctic Endurance в Гренландии запланированы к проведению на протяжении всего 2026 года, сообщили Вооруженные силы Дании.

«Для датских военных и союзников по НАТО учения в Гренландии продолжатся в ближайшие недели. Учения Arctic Endurance начались на этой неделе и будут продолжаться в течение 2026 года. Планирование сотрудничества с союзниками по НАТО идет полным ходом», – говорится в пресс-релизе.

В перечень государств–участников учений входят Франция, Германия, Швеция, Норвегия, Финляндия, Нидерланды, Исландия и Бельгия. Военнослужащие этих стран ранее были направлены либо продолжают находиться в Гренландии для подготовки и планирования предстоящих мероприятий.

Маневры станут продолжением аналогичных учений, проведенных в 2025 году.

Работы по планированию и разведке ведутся в тесном взаимодействии с Вооруженными силами Дании и Арктическим командованием. Ряд других стран НАТО выразили заинтересованность в направлении в Гренландию разведывательных групп. Ожидается, что их представители прибудут в регион в течение года.

Основу как самих учений, так и процесса подготовки составляют 90 постоянных сотрудников Арктического командования. В текущих условиях к ним также были привлечены датские специалисты по оперативному планированию.

В акватории задействован постоянный состав инспекционных судов, которые на регулярной основе несут службу у Фарерских островов и побережья Гренландии. Их возможности усилены фрегатом, что, в частности, обеспечивает большую маневренность кораблей. Часть судов в настоящее время проводит тренировки совместно с французским фрегатом Brittany, прибывшим для участия в учениях у берегов Исландии.

В ближайшие недели к маневрам присоединятся датские истребители F-35, сообщили в пресс-службе вооруженных сил.