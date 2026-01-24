USD 1.7000
EUR 1.9977
RUB 2.2470
Подписаться на уведомления
Tomahawk у порога: Пентагон стягивает атомные подлодки к Ирану
Новость дня
Tomahawk у порога: Пентагон стягивает атомные подлодки к Ирану

НАТО растягивает учения в Гренландии на год

01:28 89

Военные учения Arctic Endurance в Гренландии запланированы к проведению на протяжении всего 2026 года, сообщили Вооруженные силы Дании.

«Для датских военных и союзников по НАТО учения в Гренландии продолжатся в ближайшие недели. Учения Arctic Endurance начались на этой неделе и будут продолжаться в течение 2026 года. Планирование сотрудничества с союзниками по НАТО идет полным ходом», – говорится в пресс-релизе.

В перечень государств–участников учений входят Франция, Германия, Швеция, Норвегия, Финляндия, Нидерланды, Исландия и Бельгия. Военнослужащие этих стран ранее были направлены либо продолжают находиться в Гренландии для подготовки и планирования предстоящих мероприятий.

Маневры станут продолжением аналогичных учений, проведенных в 2025 году.

Работы по планированию и разведке ведутся в тесном взаимодействии с Вооруженными силами Дании и Арктическим командованием. Ряд других стран НАТО выразили заинтересованность в направлении в Гренландию разведывательных групп. Ожидается, что их представители прибудут в регион в течение года.

Основу как самих учений, так и процесса подготовки составляют 90 постоянных сотрудников Арктического командования. В текущих условиях к ним также были привлечены датские специалисты по оперативному планированию.

В акватории задействован постоянный состав инспекционных судов, которые на регулярной основе несут службу у Фарерских островов и побережья Гренландии. Их возможности усилены фрегатом, что, в частности, обеспечивает большую маневренность кораблей. Часть судов в настоящее время проводит тренировки совместно с французским фрегатом Brittany, прибывшим для участия в учениях у берегов Исландии.

В ближайшие недели к маневрам присоединятся датские истребители F-35, сообщили в пресс-службе вооруженных сил.

Самир Рагимов выдвинулся в депутаты. И сразу же подвергся нападкам
Самир Рагимов выдвинулся в депутаты. И сразу же подвергся нападкам главное на этот час
00:48 980
Оджалан заявил о необходимости «большого союза» под лидерством Турции с участием иранских азербайджанцев
Оджалан заявил о необходимости «большого союза» под лидерством Турции с участием иранских азербайджанцев срочно в номер
00:18 1594
Tomahawk у порога: Пентагон стягивает атомные подлодки к Ирану
Tomahawk у порога: Пентагон стягивает атомные подлодки к Ирану обновлено 01:16
01:16 9924
Мир близко, но с оговоркой: Кремль вновь напомнил об Анкоридже
Мир близко, но с оговоркой: Кремль вновь напомнил об Анкоридже обновлено 00:14
00:14 11929
Джанни Инфантино: «Азербайджанцы - прекрасная нация, которая будет процветать…»
Джанни Инфантино: «Азербайджанцы - прекрасная нация, которая будет процветать…» фото, обновлено 00:11
00:11 3950
Конец «глобального полицейского»: Фидан заявил об уходе США из Сирии
Конец «глобального полицейского»: Фидан заявил об уходе США из Сирии новость дополнена
23 января 2026, 23:10 1133
«Не загоняйте Иран в угол»: Фидан предостерег США
«Не загоняйте Иран в угол»: Фидан предостерег США
23 января 2026, 23:50 1465
Молдова и США готовят коридор для азербайджанского газа
Молдова и США готовят коридор для азербайджанского газа
23 января 2026, 21:14 1719
Европа встретила в штыки заявления Трампа
Европа встретила в штыки заявления Трампа горячая тема
23 января 2026, 21:10 3284
Протесты в Иране: власти впервые казнили участника
Протесты в Иране: власти впервые казнили участника
23 января 2026, 21:08 3881
Откровение наемника-азербайджанца: «С нами обращались хуже, чем со свиньями…»
Откровение наемника-азербайджанца: «С нами обращались хуже, чем со свиньями…»
23 января 2026, 18:53 8409

ЭТО ВАЖНО

Самир Рагимов выдвинулся в депутаты. И сразу же подвергся нападкам
Самир Рагимов выдвинулся в депутаты. И сразу же подвергся нападкам главное на этот час
00:48 980
Оджалан заявил о необходимости «большого союза» под лидерством Турции с участием иранских азербайджанцев
Оджалан заявил о необходимости «большого союза» под лидерством Турции с участием иранских азербайджанцев срочно в номер
00:18 1594
Tomahawk у порога: Пентагон стягивает атомные подлодки к Ирану
Tomahawk у порога: Пентагон стягивает атомные подлодки к Ирану обновлено 01:16
01:16 9924
Мир близко, но с оговоркой: Кремль вновь напомнил об Анкоридже
Мир близко, но с оговоркой: Кремль вновь напомнил об Анкоридже обновлено 00:14
00:14 11929
Джанни Инфантино: «Азербайджанцы - прекрасная нация, которая будет процветать…»
Джанни Инфантино: «Азербайджанцы - прекрасная нация, которая будет процветать…» фото, обновлено 00:11
00:11 3950
Конец «глобального полицейского»: Фидан заявил об уходе США из Сирии
Конец «глобального полицейского»: Фидан заявил об уходе США из Сирии новость дополнена
23 января 2026, 23:10 1133
«Не загоняйте Иран в угол»: Фидан предостерег США
«Не загоняйте Иран в угол»: Фидан предостерег США
23 января 2026, 23:50 1465
Молдова и США готовят коридор для азербайджанского газа
Молдова и США готовят коридор для азербайджанского газа
23 января 2026, 21:14 1719
Европа встретила в штыки заявления Трампа
Европа встретила в штыки заявления Трампа горячая тема
23 января 2026, 21:10 3284
Протесты в Иране: власти впервые казнили участника
Протесты в Иране: власти впервые казнили участника
23 января 2026, 21:08 3881
Откровение наемника-азербайджанца: «С нами обращались хуже, чем со свиньями…»
Откровение наемника-азербайджанца: «С нами обращались хуже, чем со свиньями…»
23 января 2026, 18:53 8409
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться