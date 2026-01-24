Трамп пугает Канаду Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что Канада выступает против строительства «Золотого купола» над Гренландией, который должен был обеспечивать защиту и для канадской территории, и предупредил о возможных негативных последствиях такой позиции. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Вместо этого они проголосовали за ведение бизнеса с Китаем, который «съест их» в течение первого года!» — написал республиканец.

На этой неделе на полях Всемирного экономического форума в Давосе американский лидер исключил силовой сценарий в отношении острова и согласовал договоренность о его будущем с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Рамочное соглашение, в частности, предусматривает размещение в Гренландии элементов перспективной американской системы противоракетной обороны «Золотой купол». Первое испытание этой системы запланировано на 2028 год.

«Мы получаем все, что хотели: полный (контроль над вопросами) безопасности, неограниченный доступ ко всему, столько баз, сколько нужно, все оборудование, какое пожелаем», — сказал Трамп, не исключив при этом возможность приобретения острова в дальнейшем.