Трамп пугает Канаду Китаем

01:44 407

Президент США Дональд Трамп заявил, что Канада выступает против строительства «Золотого купола» над Гренландией, который должен был обеспечивать защиту и для канадской территории, и предупредил о возможных негативных последствиях такой позиции. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Вместо этого они проголосовали за ведение бизнеса с Китаем, который «съест их» в течение первого года!» — написал республиканец.

На этой неделе на полях Всемирного экономического форума в Давосе американский лидер исключил силовой сценарий в отношении острова и согласовал договоренность о его будущем с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Рамочное соглашение, в частности, предусматривает размещение в Гренландии элементов перспективной американской системы противоракетной обороны «Золотой купол». Первое испытание этой системы запланировано на 2028 год.

«Мы получаем все, что хотели: полный (контроль над вопросами) безопасности, неограниченный доступ ко всему, столько баз, сколько нужно, все оборудование, какое пожелаем», — сказал Трамп, не исключив при этом возможность приобретения острова в дальнейшем.

Откровение наемника-азербайджанца: «С нами обращались хуже, чем со свиньями…»
Откровение наемника-азербайджанца: «С нами обращались хуже, чем со свиньями…»
23 января 2026, 18:53 8838
Самир Рагимов выдвинулся в депутаты. И сразу же подвергся нападкам
Самир Рагимов выдвинулся в депутаты. И сразу же подвергся нападкам главное на этот час
00:48 1819
Оджалан заявил о необходимости «большого союза» под лидерством Турции с участием иранских азербайджанцев
Оджалан заявил о необходимости «большого союза» под лидерством Турции с участием иранских азербайджанцев срочно в номер
00:18 2289
Tomahawk у порога: Пентагон стягивает атомные подлодки к Ирану
Tomahawk у порога: Пентагон стягивает атомные подлодки к Ирану обновлено 01:16
01:16 10963
Мир близко, но с оговоркой: Кремль вновь напомнил об Анкоридже
Мир близко, но с оговоркой: Кремль вновь напомнил об Анкоридже обновлено 00:14
00:14 12425
Джанни Инфантино: «Азербайджанцы - прекрасная нация, которая будет процветать…»
Джанни Инфантино: «Азербайджанцы - прекрасная нация, которая будет процветать…» фото, обновлено 00:11
00:11 4374
Конец «глобального полицейского»: Фидан заявил об уходе США из Сирии
Конец «глобального полицейского»: Фидан заявил об уходе США из Сирии новость дополнена
23 января 2026, 23:10 1299
«Не загоняйте Иран в угол»: Фидан предостерег США
«Не загоняйте Иран в угол»: Фидан предостерег США
23 января 2026, 23:50 1836
Молдова и США готовят коридор для азербайджанского газа
Молдова и США готовят коридор для азербайджанского газа
23 января 2026, 21:14 1824
Европа встретила в штыки заявления Трампа
Европа встретила в штыки заявления Трампа горячая тема
23 января 2026, 21:10 3491
Протесты в Иране: власти впервые казнили участника
Протесты в Иране: власти впервые казнили участника
23 января 2026, 21:08 4205

