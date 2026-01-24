«Продать Америку»: европейцы готовят ответ на давление Трампа

Союзники США рассматривают возможность ответных экономических мер на фоне заявлений президента Дональда Трампа о давлении на партнеров, включая координированную продажу американских активов и казначейских облигаций, пишет Financial Post.

«Готовность президента США Дональда Трампа использовать экономическое давление против союзников вновь поднимает вопрос о том, что страны-мишени могут объединить усилия и дать отпор с помощью скоординированной стратегии «продажи Америки», включающей казначейские облигации США и, возможно, более широкие американские инвестиции», — говорится в материале.

На этой неделе представитель пенсионного фонда Дании сообщил, что организация намерена реализовать казначейские облигации США на сумму $100 млн.

При этом объем американского госдолга, находящегося у Дании, остается незначительным. Вместе с тем страны Евросоюза в совокупности владеют американскими обязательствами примерно на $8 трлн, тогда как Япония, Китай и Канада – более чем на $2 трлн.

Ранее немецкий Deutsche Bank уже отмечал, что Европа может приступить к распродаже американских активов в ответ на новый виток противостояния с США, что способно спровоцировать резкое ослабление доллара.