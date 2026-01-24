USD 1.7000
EUR 1.9977
RUB 2.2470
Подписаться на уведомления
Tomahawk у порога: Пентагон стягивает атомные подлодки к Ирану
Новость дня
Tomahawk у порога: Пентагон стягивает атомные подлодки к Ирану

Массовые аресты в США: всеобщая забастовка в Миннеаполисе

02:38 276

Около 100 религиозных лидеров арестованы сегодня во время акции протеста в международном аэропорту Миннеаполис-Сент-Пол. Об этом сообщает USAToday.

Протестующие призывали авиакомпании, в частности Delta и Signature Aviation прекратить любое сотрудничество с ICE (Служба иммиграционного и таможенного контроля США) по депортационным рейсам. По словам организаторов акции, через аэропорт было депортировано около 2000 человек.

Сообщается, что иммиграционная служба арестовала 12 работников аэропорта.

Акция протеста состоялась в рамках кампании «ICE Out of Minnesota: День правды и свободы» — всеобщей забастовки, поддержанной профсоюзами Миннесоты, прогрессивными религиозными лидерами и общественными активистами.

Сторонники кампании призывали всех жителей Миннесоты не ходить на работу, в школу и воздержаться от покупок — нарушить привычный порядок вещей в знак протеста против присутствия федеральных иммиграционных агентов в Миннесоте.

По данным Bring Me The News, более 700 предприятий закрылись в пятницу в связи с проведением дня “ICE Out”.

Откровение наемника-азербайджанца: «С нами обращались хуже, чем со свиньями…»
Откровение наемника-азербайджанца: «С нами обращались хуже, чем со свиньями…»
23 января 2026, 18:53 8838
Самир Рагимов выдвинулся в депутаты. И сразу же подвергся нападкам
Самир Рагимов выдвинулся в депутаты. И сразу же подвергся нападкам главное на этот час
00:48 1822
Оджалан заявил о необходимости «большого союза» под лидерством Турции с участием иранских азербайджанцев
Оджалан заявил о необходимости «большого союза» под лидерством Турции с участием иранских азербайджанцев срочно в номер
00:18 2291
Tomahawk у порога: Пентагон стягивает атомные подлодки к Ирану
Tomahawk у порога: Пентагон стягивает атомные подлодки к Ирану обновлено 01:16
01:16 10963
Мир близко, но с оговоркой: Кремль вновь напомнил об Анкоридже
Мир близко, но с оговоркой: Кремль вновь напомнил об Анкоридже обновлено 00:14
00:14 12427
Джанни Инфантино: «Азербайджанцы - прекрасная нация, которая будет процветать…»
Джанни Инфантино: «Азербайджанцы - прекрасная нация, которая будет процветать…» фото, обновлено 00:11
00:11 4374
Конец «глобального полицейского»: Фидан заявил об уходе США из Сирии
Конец «глобального полицейского»: Фидан заявил об уходе США из Сирии новость дополнена
23 января 2026, 23:10 1299
«Не загоняйте Иран в угол»: Фидан предостерег США
«Не загоняйте Иран в угол»: Фидан предостерег США
23 января 2026, 23:50 1837
Молдова и США готовят коридор для азербайджанского газа
Молдова и США готовят коридор для азербайджанского газа
23 января 2026, 21:14 1824
Европа встретила в штыки заявления Трампа
Европа встретила в штыки заявления Трампа горячая тема
23 января 2026, 21:10 3491
Протесты в Иране: власти впервые казнили участника
Протесты в Иране: власти впервые казнили участника
23 января 2026, 21:08 4206

ЭТО ВАЖНО

Откровение наемника-азербайджанца: «С нами обращались хуже, чем со свиньями…»
Откровение наемника-азербайджанца: «С нами обращались хуже, чем со свиньями…»
23 января 2026, 18:53 8838
Самир Рагимов выдвинулся в депутаты. И сразу же подвергся нападкам
Самир Рагимов выдвинулся в депутаты. И сразу же подвергся нападкам главное на этот час
00:48 1822
Оджалан заявил о необходимости «большого союза» под лидерством Турции с участием иранских азербайджанцев
Оджалан заявил о необходимости «большого союза» под лидерством Турции с участием иранских азербайджанцев срочно в номер
00:18 2291
Tomahawk у порога: Пентагон стягивает атомные подлодки к Ирану
Tomahawk у порога: Пентагон стягивает атомные подлодки к Ирану обновлено 01:16
01:16 10963
Мир близко, но с оговоркой: Кремль вновь напомнил об Анкоридже
Мир близко, но с оговоркой: Кремль вновь напомнил об Анкоридже обновлено 00:14
00:14 12427
Джанни Инфантино: «Азербайджанцы - прекрасная нация, которая будет процветать…»
Джанни Инфантино: «Азербайджанцы - прекрасная нация, которая будет процветать…» фото, обновлено 00:11
00:11 4374
Конец «глобального полицейского»: Фидан заявил об уходе США из Сирии
Конец «глобального полицейского»: Фидан заявил об уходе США из Сирии новость дополнена
23 января 2026, 23:10 1299
«Не загоняйте Иран в угол»: Фидан предостерег США
«Не загоняйте Иран в угол»: Фидан предостерег США
23 января 2026, 23:50 1837
Молдова и США готовят коридор для азербайджанского газа
Молдова и США готовят коридор для азербайджанского газа
23 января 2026, 21:14 1824
Европа встретила в штыки заявления Трампа
Европа встретила в штыки заявления Трампа горячая тема
23 января 2026, 21:10 3491
Протесты в Иране: власти впервые казнили участника
Протесты в Иране: власти впервые казнили участника
23 января 2026, 21:08 4206
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться