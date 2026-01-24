Массовые аресты в США: всеобщая забастовка в Миннеаполисе

Около 100 религиозных лидеров арестованы сегодня во время акции протеста в международном аэропорту Миннеаполис-Сент-Пол. Об этом сообщает USAToday.

Протестующие призывали авиакомпании, в частности Delta и Signature Aviation прекратить любое сотрудничество с ICE (Служба иммиграционного и таможенного контроля США) по депортационным рейсам. По словам организаторов акции, через аэропорт было депортировано около 2000 человек.

Сообщается, что иммиграционная служба арестовала 12 работников аэропорта.