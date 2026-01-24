Не самая хорошая новость для Азербайджана из УЕФА

Пока «Карабах» продолжает успешное выступление в нынешнем еврокубковом сезоне, есть новость для азербайджанских клубов, которые планируют играть в Европе в сезоне 2026/27. Новость не самая приятная.

Еще в марте прошлого года haqqin.az сообщал, что самое низкое за последние 11 лет 30-е место, которое Азербайджан занял в рейтинге УЕФА по итогам сезона 2024/25, аукнется нам в 2026 году. Так и получилось. В опубликованном списке стран и раундов, с которых клубы той или иной ассоциации будут стартовать в еврокубках грядущим летом, Азербайджан лишен одного из преимуществ. Если ранее азербайджанские клубы всегда начинали борьбу в Лиге конференций со 2-го квалификационного раунда, то в сезоне 2026/27 одной из двух наших команд придется стартовать с 1-го этапа. Такая участь ждет третью или четвертую команду (если Кубок страны выиграет клуб, занявший в Премьер-лиге одно из первых трех мест) чемпионата Азербайджана.

Правда, еще существует небольшая надежда, что УЕФА внесет изменения в стартовые позиции команд и эти перестановки коснутся представителей Азербайджана в Лиге конференций, но вероятность этого невелика. К примеру, летом прошлого года располагавшуюся в списке на 30-м месте Словению изменения никак не затронули - одной из словенских команд пришлось начинать с 1-го раунда Лиги конференций. Других перестановок, касающихся Азербайджана, на данный момент нет. Напомним, чемпион Азербайджана должен начинать борьбу с 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Но последние два сезона «Карабах» благодаря своему высокому рейтингу и тому, что турнир выигрывала команда уже попавшая в ЛЧ через свой национальный чемпионат, пропускал первую стадию. Так может быть и на этот раз. Но если чемпионом Азербайджана станет нынешний лидер «Сабах», то ему, естественно, придется начинать с 1-го раунда.