Не самая хорошая новость для Азербайджана из УЕФА

Этого следовало ожидать
Эльмир Алиев, отдел спорта
05:16 1585

Пока «Карабах» продолжает успешное выступление в нынешнем еврокубковом сезоне, есть новость для азербайджанских клубов, которые планируют играть в Европе в сезоне 2026/27. Новость не самая приятная.

"Карабах" в одиночку тянет азербайджанский клубный футбол

Еще в марте прошлого года haqqin.az сообщал, что самое низкое за последние 11 лет 30-е место, которое Азербайджан занял в рейтинге УЕФА по итогам сезона 2024/25, аукнется нам в 2026 году. Так и получилось. В опубликованном списке стран и раундов, с которых клубы той или иной ассоциации будут стартовать в еврокубках грядущим летом, Азербайджан лишен одного из преимуществ. Если ранее азербайджанские клубы всегда начинали борьбу в Лиге конференций со 2-го квалификационного раунда, то в сезоне 2026/27 одной из двух наших команд придется стартовать с 1-го этапа. Такая участь ждет третью или четвертую команду (если Кубок страны выиграет клуб, занявший в Премьер-лиге одно из первых трех мест) чемпионата Азербайджана.

Возможно, именно "Зиря" придется начинать с 1-го раунда Лиги конференций

Правда, еще существует небольшая надежда, что УЕФА внесет изменения в стартовые позиции команд и эти перестановки коснутся представителей Азербайджана в Лиге конференций, но вероятность этого невелика.

К примеру, летом прошлого года располагавшуюся в списке на 30-м месте Словению изменения никак не затронули - одной из словенских команд пришлось начинать с 1-го раунда Лиги конференций.

Других перестановок, касающихся Азербайджана, на данный момент нет. Напомним, чемпион Азербайджана должен начинать борьбу с 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Но последние два сезона «Карабах» благодаря своему высокому рейтингу и тому, что турнир выигрывала команда уже попавшая в ЛЧ через свой национальный чемпионат, пропускал первую стадию. Так может быть и на этот раз. Но если чемпионом Азербайджана станет нынешний лидер «Сабах», то ему, естественно, придется начинать с 1-го раунда.

"Сабах" вряд ли упустит путевку в еврокубки. Но в каком турнире сыграет команда Вальдаса Дамбраускаса?

Обладатель Кубка Азербайджана стартует с 1-го квалификационного этапа Лиги Европы. Если чемпионат и Кубок выиграет одна и та же команда, то в Лигу Европы отправится клуб, занявший 2-е место.

В Лиге конференций, как отмечалось выше, у нас два представителя. В зависимости от итогов Кубка страны это будут либо вторая и третья команда чемпионата, либо третья и четвертая.

На данный момент 2-е место в Премьер-лиге занимает «Карабах», 3-е - «Зиря», 4-е - «Туран-Товуз», но впереди еще почти половина чемпионата.

Радует то, что нынешнее понижение в Лиге конференций временное. Уже в сезоне 2027/28 Азербайджан вернет свои утерянные позиции, ибо по итогам нынешнего сезона, который определяет расстановку сил на лето 2027 года, точно будет занимать место выше 30-го.

