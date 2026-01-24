Трамп анонсировал визит Вэнса в Азербайджан и Армению

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в феврале посетит Азербайджан и Армению для продолжения мирных усилий и укрепления стратегического партнерства. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

«В феврале вице-президент Вэнс посетит обе страны, чтобы продолжить наши мирные усилия и содействовать реализации «Маршрута Трампа» для международного мира и процветания», — написал президент США в соцсети Truth Social.

Дональд Трамп поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна за соблюдение мирного соглашения, которое было подписано в августе 2025 года. «Это была жестокая война, одна из восьми, которые я завершил, но теперь у нас есть процветание и мир», — написал республиканец.

Американский лидер указал, что «мы укрепим наше стратегическое партнерство с Азербайджаном, заключим прекрасное соглашение о мирном ядерном сотрудничестве с Арменией, договоры для наших великих производителей полупроводников, а также осуществим продажу Азербайджану произведенного в США оборонного оборудования».