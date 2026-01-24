USD 1.7000
Tomahawk у порога: Пентагон стягивает атомные подлодки к Ирану
Tomahawk у порога: Пентагон стягивает атомные подлодки к Ирану

Трамп анонсировал визит Вэнса в Азербайджан и Армению

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в феврале посетит Азербайджан и Армению для продолжения мирных усилий и укрепления стратегического партнерства. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

«В феврале вице-президент Вэнс посетит обе страны, чтобы продолжить наши мирные усилия и содействовать реализации «Маршрута Трампа» для международного мира и процветания», — написал президент США в соцсети Truth Social.

Дональд Трамп поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна за соблюдение мирного соглашения, которое было подписано в августе 2025 года. «Это была жестокая война, одна из восьми, которые я завершил, но теперь у нас есть процветание и мир», — написал республиканец.

Американский лидер указал, что «мы укрепим наше стратегическое партнерство с Азербайджаном, заключим прекрасное соглашение о мирном ядерном сотрудничестве с Арменией, договоры для наших великих производителей полупроводников, а также осуществим продажу Азербайджану произведенного в США оборонного оборудования».

Мир близко, но с оговоркой: Кремль вновь напомнил об Анкоридже
Мир близко, но с оговоркой: Кремль вновь напомнил об Анкоридже обновлено 00:14; все еще актуально
00:14 14222
Еще одна блестящая спецоперация США: захвачен лидер наркомафии
Еще одна блестящая спецоперация США: захвачен лидер наркомафии наш комментарий
01:47 6383
Не самая хорошая новость для Азербайджана из УЕФА
Не самая хорошая новость для Азербайджана из УЕФА Этого следовало ожидать
05:16 4168
Откровение наемника-азербайджанца: «С нами обращались хуже, чем со свиньями…»
Откровение наемника-азербайджанца: «С нами обращались хуже, чем со свиньями…»
23 января 2026, 18:53 10321
Самир Рагимов выдвинулся в депутаты. И сразу же подвергся нападкам
Самир Рагимов выдвинулся в депутаты. И сразу же подвергся нападкам главное на этот час
00:48 4679
Оджалан заявил о необходимости «большого союза» под лидерством Турции с участием иранских азербайджанцев
Оджалан заявил о необходимости «большого союза» под лидерством Турции с участием иранских азербайджанцев срочно в номер
00:18 4520
Tomahawk у порога: Пентагон стягивает атомные подлодки к Ирану
Tomahawk у порога: Пентагон стягивает атомные подлодки к Ирану обновлено 01:16
01:16 13285
Джанни Инфантино: «Азербайджанцы - прекрасная нация, которая будет процветать…»
Джанни Инфантино: «Азербайджанцы - прекрасная нация, которая будет процветать…» фото, обновлено 00:11
00:11 5669
Конец «глобального полицейского»: Фидан заявил об уходе США из Сирии
Конец «глобального полицейского»: Фидан заявил об уходе США из Сирии новость дополнена
23 января 2026, 23:10 1923
«Не загоняйте Иран в угол»: Фидан предостерег США
«Не загоняйте Иран в угол»: Фидан предостерег США
23 января 2026, 23:50 3053
Молдова и США готовят коридор для азербайджанского газа
Молдова и США готовят коридор для азербайджанского газа
23 января 2026, 21:14 2244
