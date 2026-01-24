США не заплатят ни копейки

Сделка по Гренландии позволит США добиться всех своих целей, ничего за это не заплатив. Об этом заявил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер.

«Гренландия имеет важнейшее значение с точки зрения национальной безопасности Америки. Она необходима для мировой безопасности. Теперь при помощи «искусства заключать сделки» (так называлась книга-бестселлер Трампа) у Соединенных Штатов бесплатно есть все, что они хотят, и все, в чем они нуждаются, касаемо Гренландии», - сказал он в эфире телеканала Fox News.

Ранее американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox Business заявил, что США не надо будет ничего платить за Гренландию, Вашингтон сможет получить весь необходимый военный доступ к острову.

Американский лидер 21 января после переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что появились контуры сделки по Гренландии. Как сообщил портал Axios, предложенный Рютте президенту Трампу проект договоренности предусматривает сохранение суверенитета Дании над Гренландией и обновление условий подписанного в 1951 году соглашения об обороне острова. Это позволит США создавать там военные базы и «зоны обороны», если НАТО сочтет это необходимым.