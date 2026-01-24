USD 1.7000
Tomahawk у порога: Пентагон стягивает атомные подлодки к Ирану
Новость дня
Tomahawk у порога: Пентагон стягивает атомные подлодки к Ирану

США не заплатят ни копейки

10:05 1416

Сделка по Гренландии позволит США добиться всех своих целей, ничего за это не заплатив. Об этом заявил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер.

«Гренландия имеет важнейшее значение с точки зрения национальной безопасности Америки. Она необходима для мировой безопасности. Теперь при помощи «искусства заключать сделки» (так называлась книга-бестселлер Трампа) у Соединенных Штатов бесплатно есть все, что они хотят, и все, в чем они нуждаются, касаемо Гренландии», - сказал он в эфире телеканала Fox News.

Ранее американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox Business заявил, что США не надо будет ничего платить за Гренландию, Вашингтон сможет получить весь необходимый военный доступ к острову.

Американский лидер 21 января после переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что появились контуры сделки по Гренландии. Как сообщил портал Axios, предложенный Рютте президенту Трампу проект договоренности предусматривает сохранение суверенитета Дании над Гренландией и обновление условий подписанного в 1951 году соглашения об обороне острова. Это позволит США создавать там военные базы и «зоны обороны», если НАТО сочтет это необходимым. 

Трамп анонсировал визит Вэнса в Азербайджан и Армению
Трамп анонсировал визит Вэнса в Азербайджан и Армению новость дополнена
08:54 2775
Оджалан заявил о необходимости «большого союза» под лидерством Турции с участием иранских азербайджанцев
Оджалан заявил о необходимости «большого союза» под лидерством Турции с участием иранских азербайджанцев срочно в номер; все еще актуально
00:18 5691
Белый дом: Россия, темные силы, враги, террористы...
Белый дом: Россия, темные силы, враги, террористы...
10:54 466
Бомбят крупнейшие города Украины
Бомбят крупнейшие города Украины видео
10:48 675
Зеленский выбил ракеты у Трампа
Зеленский выбил ракеты у Трампа
10:37 992
США обновили стратегию: Китай теперь на втором месте
США обновили стратегию: Китай теперь на втором месте
10:32 902
Иран ощетинился и ждет удара
Иран ощетинился и ждет удара
10:20 1154
США не заплатят ни копейки
США не заплатят ни копейки
10:05 1417
Мир близко, но с оговоркой: Кремль вновь напомнил об Анкоридже
Мир близко, но с оговоркой: Кремль вновь напомнил об Анкоридже обновлено 00:14; все еще актуально
00:14 15242
Еще одна блестящая спецоперация США: захвачен лидер наркомафии
Еще одна блестящая спецоперация США: захвачен лидер наркомафии наш комментарий
01:47 8387
Не самая хорошая новость для Азербайджана от УЕФА
Не самая хорошая новость для Азербайджана от УЕФА Этого следовало ожидать
05:16 6541

