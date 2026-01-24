Беспилотник хотел залететь из Ирана в Азербайджан

Сотрудники Государственной пограничной службы Азербайджана обнаружили и обезвредили дрон, летевший из Ирана.
Инцидент произошел в зоне ответственности пограничного отряда «Горадиз». При осмотре места происшествия было обнаружено 6,6 кг марихуаны.
