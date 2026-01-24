USD 1.7000
Tomahawk у порога: Пентагон стягивает атомные подлодки к Ирану
Tomahawk у порога: Пентагон стягивает атомные подлодки к Ирану

Беспилотник хотел залететь из Ирана в Азербайджан

10:15 1014

Сотрудники Государственной пограничной службы Азербайджана обнаружили и обезвредили дрон, летевший из Ирана.

Инцидент произошел в зоне ответственности пограничного отряда «Горадиз». При осмотре места происшествия было обнаружено 6,6 кг марихуаны.

Трамп анонсировал визит Вэнса в Азербайджан и Армению
Трамп анонсировал визит Вэнса в Азербайджан и Армению новость дополнена
08:54 2776
Оджалан заявил о необходимости «большого союза» под лидерством Турции с участием иранских азербайджанцев
Оджалан заявил о необходимости «большого союза» под лидерством Турции с участием иранских азербайджанцев срочно в номер; все еще актуально
00:18 5692
Белый дом: Россия, темные силы, враги, террористы...
Белый дом: Россия, темные силы, враги, террористы...
10:54 467
Бомбят крупнейшие города Украины
Бомбят крупнейшие города Украины видео
10:48 676
Зеленский выбил ракеты у Трампа
Зеленский выбил ракеты у Трампа
10:37 996
США обновили стратегию: Китай теперь на втором месте
США обновили стратегию: Китай теперь на втором месте
10:32 903
Иран ощетинился и ждет удара
Иран ощетинился и ждет удара
10:20 1154
США не заплатят ни копейки
США не заплатят ни копейки
10:05 1418
Мир близко, но с оговоркой: Кремль вновь напомнил об Анкоридже
Мир близко, но с оговоркой: Кремль вновь напомнил об Анкоридже обновлено 00:14; все еще актуально
00:14 15243
Еще одна блестящая спецоперация США: захвачен лидер наркомафии
Еще одна блестящая спецоперация США: захвачен лидер наркомафии наш комментарий
01:47 8392
Не самая хорошая новость для Азербайджана от УЕФА
Не самая хорошая новость для Азербайджана от УЕФА Этого следовало ожидать
05:16 6542

