Tomahawk у порога: Пентагон стягивает атомные подлодки к Ирану
Tomahawk у порога: Пентагон стягивает атомные подлодки к Ирану

Иран ощетинился и ждет удара

10:20

Иран будет рассматривать любую атаку как «полномасштабную войну против себя», заявил в пятницу высокопоставленный иранский чиновник на фоне ожидаемого прибытия в ближайшие дни в регион Ближнего Востока ударной авианосной группы ВМС США и других военных средств.

«Это наращивание военного присутствия — мы надеемся, что оно не предназначено для реального столкновения, — однако наши вооруженные силы готовы к наихудшему сценарию. Именно поэтому в Иране все приведено в состояние повышенной боевой готовности», — сказал чиновник, пожелавший сохранить анонимность.

«На этот раз мы будем рассматривать любую атаку — ограниченную, неограниченную, “хирургическую”, кинетическую, как бы ее ни называли, — как полномасштабную войну против нас и ответим максимально жестко, чтобы положить этому конец», — подчеркнул он.

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что Соединенные Штаты направляют к Ирану «армаду», однако выразил надежду, что ему не придется ее использовать. При этом он вновь предостерег Тегеран от убийства протестующих и возобновления ядерной программы.

«Если американцы нарушат суверенитет и территориальную целостность Ирана, мы ответим», — заявил иранский чиновник, отказавшись уточнять, каким именно может быть ответ Тегерана.

«Страна, находящаяся под постоянной военной угрозой со стороны Соединенных Штатов, не имеет иного выбора, кроме как обеспечить возможность использования всех имеющихся у нее средств для отражения удара и по возможности восстановления баланса против любого, кто осмелится напасть на Иран», — добавил он.

Ранее американские военные периодически усиливали свое присутствие на Ближнем Востоке в периоды обострения напряженности, как правило, в оборонительных целях. Однако в прошлом году США осуществили масштабное наращивание сил в регионе в преддверии июньских ударов по иранским ядерным объектам. 

