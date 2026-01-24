США обновили стратегию: Китай теперь на втором месте

Министерство обороны США заявило в опубликованной в пятницу обновленной стратегии нацобороны, что Китай больше не является главным приоритетом американских вооруженных сил — на первое место теперь выходят защита территории Соединенных Штатов и Западного полушария.

Приоритеты, изложенные в стратегии нацобороны на 2026 год — четырехлетнем докладе, последний раз публиковавшемся в 2022 году, — существенно расходятся с подходами администрации Джо Байдена. Новый курс в большей степени ориентирован внутрь страны и включает такие задачи, как обеспечение безопасности границы и противодействие наркотрафику.

В документе подчеркивается, что США не придерживаются изоляционистской политики, однако объясняется, почему Вашингтон ожидает от союзников большего вклада, в то время как американские вооруженные силы сосредотачиваются на защите собственной территории.

Главный акцент на защите страны включает раздел о том, что США больше не намерены уступать ключевые стратегические районы в Западном полушарии. В документе говорится, что Пентагон будет предоставлять президенту Дональду Трампу «реалистичные варианты для гарантирования военного и коммерческого доступа США к ключевым территориям от Арктики до Южной Америки, в особенности к Гренландии, Американскому заливу и Панамскому каналу».

«Мы обеспечим соблюдение Доктрины Монро в наше время», — отмечается в документе со ссылкой на внешнеполитическую доктрину XIX века, утверждающую сферу влияния США на все Западное полушарие.

Вторым приоритетом Пентагона теперь является Китай, который в докладе 2022 года характеризовался как наиболее значимый стратегический конкурент США — в том числе из-за территориальных претензий Пекина в Южно-Китайском море и его агрессивных действий в отношении союзников США.

Третьим приоритетом Пентагона обозначено увеличение вклада союзников в коллективную безопасность — включая Канаду и Мексику в Западном полушарии и европейские страны на их континенте. Четвертым приоритетом является восстановление оборонно-промышленной базы.

На фоне приближения войны между Россией и Украиной к четырехлетней отметке Москва упоминается в докладе относительно кратко. Россия описывается как «постоянная, но управляемая угроза для восточных членов НАТО в обозримом будущем», а также указывается, что Пентагон обеспечит готовность американских войск к отражению российских угроз «территории США».

Доклад выходит в то время, как Трамп сталкивается с трудностями в попытках положить конец войне, о которой он неоднократно заявлял, что сможет завершить в первый день своего второго срока или даже еще до вступления в должность. Он также опубликован вскоре после задержания американскими силами смещенного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и на фоне усилий Трампа по приобретению Гренландии, хотя он заявлял, что не намерен использовать силу для достижения этой цели.

В отличие от предыдущих национальных стратегий обороны при республиканских и демократических администрациях, версия 2026 года носит откровенно политический характер, уделяя внимание как президенту Джо Байдену, так и более ранним администрациям.

«Слишком долго правительство США пренебрегало — а порой и отвергало — принцип приоритета американцев и их конкретных интересов. Предыдущие администрации растрачивали наши военные преимущества, а также жизни, доверие и ресурсы нашего народа на грандиозные проекты по строительству наций и самодовольные обещания поддерживать абстрактные концепции вроде «международного порядка, основанного на правилах», — говорится в докладе.

«Президент Трамп решительно изменил этот курс, мужественно поставив американцев на первое место, чтобы по-настоящему сделать Америку снова великой», — отмечается в документе.

«Мы будем мечом и щитом для сдерживания войны во имя мира, но будем готовы сражаться и побеждать в необходимых для страны войнах, если это потребуется», - подчеркивается в стратегии.