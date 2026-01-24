USD 1.7000
Tomahawk у порога: Пентагон стягивает атомные подлодки к Ирану
Tomahawk у порога: Пентагон стягивает атомные подлодки к Ирану

Зеленский выбил ракеты у Трампа

10:37

Президент Украины Владимир Зеленский договорился с президентом США Дональдом Трампом о поставках Киеву ракет РАС-3 для зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом он заявил на втором Национальном форуме талантливой молодежи.

По словам украинского лидера, соглашение было достигнуто во время переговоров на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Однако сколько конкретно США отправят боеприпасов, Зеленский не уточнил.

«Я общался с президентом Трампом и получил — не буду говорить сколько — ракеты PAC-3 для Patriot», — сказал президент Украины.

