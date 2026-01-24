Бомбят крупнейшие города Украины

Российские войска в ночь на субботу, 24 января, в очередной раз массированно атаковали Украину ракетами и беспилотниками. Основной целью атаки стал Киев, где РФ вновь ударила по объектам критической инфраструктуры, следует из сообщений украинских властей и спасательных служб.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о перебоях с тепло- и водоснабжением на левом берегу Днепра в украинской столице. Кроме того, согласно предварительным данным, как минимум в пяти районах города — Деснянском, Днепровском, Дарницком, Голосеевском и Соломенском — произошли инциденты, вызванные падением обломков дронов. В некоторых случаях возникли пожары, однако значительных разрушений не зафиксировано.

Сообщается как минимум об одном погибшем и четырех пострадавших. Режим воздушной тревоги в городе продолжал действовать и к утру.

Мэр Харькова Игорь Терехов в то же время сообщил, что город находился под атакой БПЛА на протяжении почти двух с половиной часов. По Харькову было запущено как минимум 25 дронов, однако удалось ли сбить все беспилотники, Терехов не уточнил.

Среди объектов, подвергшихся ударам, он назвал многоэтажные дома в нескольких районах города, здания в частном секторе, местную больницу и роддом. Отдельно харьковский градоначальник отметил попадание БПЛА в общежитие, в котором живут внутренние переселенцы. «Есть раненые. Есть те, кто этой ночью потерял дом», — подчеркнул Терехов.

По последним данным, в результате российских ударов в Харькове пострадали 14 человек, в том числе беременная женщина и ребенок. «Это был сознательный удар по мирному городу — по людям, которые просто живут, работают, растят детей», — написал позже Терехов.

Лишь за январь Россия провела как минимум три массированные атаки на Украину, результатом которых стали масштабные проблемы с отоплением, электричеством и водоснабжением в жилых домах в городах по всей стране.

После первой из них, 9 января, только в Киеве без теплоснабжения осталось более половины многоэтажек города — свыше 6000 домов. Мэр украинской столицы Виталий Кличко на фоне энергетического коллапса призвал граждан уехать за город туда, «где есть альтернативные источники питания и тепла».

В ночь на 20 января РФ вновь атаковала объекты энергетической инфраструктуры в Киеве. По словам Кличко, к тому времени в городе не успели вернуть отопление во все дома, оставшиеся без него после атаки 9 января. Последствия новой атаки были сопоставимыми — без тепла остались 5635 многоэтажных домов. Ситуацию осложняют погодные условия: почти весь январь в Киеве наблюдаются морозы, температура воздуха опускалась до минус 17 градусов.