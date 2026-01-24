USD 1.7000
Есть только один игрок в мире, которого Россия боится и уважает, - Соединенные Штаты. Об этом заявил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер.

«Вы думаете, что Россия боится большинства этих стран в НАТО? Вы думаете, что Россия боится большинства этих стран в Европе? Есть один игрок в мире, которого Россия боится и уважает: Соединенные Штаты. Есть одна нация в мире, которую боятся темные силы, враги, террористы, реальные угрозы безопасности свободных людей, и это Америка под руководством (президента США Дональда) Трампа», - сказал Миллер.

Трамп анонсировал визит Вэнса в Азербайджан и Армению
Трамп анонсировал визит Вэнса в Азербайджан и Армению новость дополнена
08:54 2780
Оджалан заявил о необходимости «большого союза» под лидерством Турции с участием иранских азербайджанцев
Оджалан заявил о необходимости «большого союза» под лидерством Турции с участием иранских азербайджанцев срочно в номер; все еще актуально
00:18 5697
Белый дом: Россия, темные силы, враги, террористы...
Белый дом: Россия, темные силы, враги, террористы...
10:54 476
Бомбят крупнейшие города Украины
Бомбят крупнейшие города Украины видео
10:48 689
Зеленский выбил ракеты у Трампа
Зеленский выбил ракеты у Трампа
10:37 1010
США обновили стратегию: Китай теперь на втором месте
США обновили стратегию: Китай теперь на втором месте
10:32 912
Иран ощетинился и ждет удара
Иран ощетинился и ждет удара
10:20 1163
США не заплатят ни копейки
США не заплатят ни копейки
10:05 1421
Мир близко, но с оговоркой: Кремль вновь напомнил об Анкоридже
Мир близко, но с оговоркой: Кремль вновь напомнил об Анкоридже обновлено 00:14; все еще актуально
00:14 15246
Еще одна блестящая спецоперация США: захвачен лидер наркомафии
Еще одна блестящая спецоперация США: захвачен лидер наркомафии наш комментарий
01:47 8402
Не самая хорошая новость для Азербайджана от УЕФА
Не самая хорошая новость для Азербайджана от УЕФА Этого следовало ожидать
05:16 6549
