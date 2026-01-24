Есть только один игрок в мире, которого Россия боится и уважает, - Соединенные Штаты. Об этом заявил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер.

«Вы думаете, что Россия боится большинства этих стран в НАТО? Вы думаете, что Россия боится большинства этих стран в Европе? Есть один игрок в мире, которого Россия боится и уважает: Соединенные Штаты. Есть одна нация в мире, которую боятся темные силы, враги, террористы, реальные угрозы безопасности свободных людей, и это Америка под руководством (президента США Дональда) Трампа», - сказал Миллер.