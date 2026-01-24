Израиль готовит Грецию против Турции

На первый взгляд, заявление пресс-секретаря Армии обороны Израиля подполковника Надава Шошани, сделанное в интервью греческой газете «Катимерини», выглядит стандартным дипломатическим «реверансом» в сторону союзников. Однако за формулой «обмен опытом» скрывается гораздо более глубокий и чувствительный процесс.
Израиль фактически предложил Афинам доступ к результатам боевой эксплуатации истребителей F-35 в условиях высокой плотности угроз, насыщенной противовоздушной обороны противника и постоянного давления со стороны нескольких фронтов одновременно. Это не теоретические наработки и не учебные сценарии, а опыт реальных миссий, полученный в ходе войны, где ошибка измерялась не баллами за упражнение, а реальными потерями и стратегическими последствиями.
Израиль на данный момент является единственной страной в регионе, применяющей F-35 в режиме практически непрерывных боевых операций. Истребитель 5-го поколения использовался для тайного проникновения в зоны, прикрытые эшелонированными системами ПВО, для нанесения высокоточных ударов по чувствительным целям, а также для разведки и целеуказания в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия.
По словам Шошани, накопленный Израилем опыт настолько обширен, что вызывает интерес даже у Соединенных Штатов - страны-разработчика платформы. Это важный маркер: речь идет не просто о «лучшем ученике», а о партнере, адаптировавшем систему под свои уникальные условия войны и выработавшем тактики, выходящие за рамки стандартных концепций.
Для Греции этот опыт имеет принципиальное значение. Афины ожидают получения первых истребителей F-35 до конца 2028 года, а развертывание самолетов на авиабазе в Андравиде планируется в начале следующего десятилетия. Формально времени еще достаточно, однако региональная обстановка в Восточном Средиземноморье и Эгейском море не оставляет пространства для эволюционного освоения новой техники. Напряженность в отношениях с Турцией, рост военного потенциала Анкары, активное развитие турецких ВВС и беспилотных систем требуют от Греции не просто приобрести самолеты 5-го поколения, но и максимально быстро превратить их в инструмент эффективного сдерживания.
Именно здесь израильский опыт становится для Афин критически важным. Речь идет не только о летной подготовке, но и о комплексной интеграции F-35 в общую систему ведения войны - взаимодействии с разведкой, подавлении ПВО противника, выборе приоритетных целей, управлении рисками в условиях ответных ударов. Израильская тактика нанесения ударов по вражеским системам ПВО и по критически важным объектам, о которой прямо говорит Шошани в интервью «Катимерини», представляет особый интерес для греческих военных, рассматривающих сценарии конфликта высокой интенсивности.
Передача знаний Израилем Греции имеет и более широкий геополитический эффект. Фактически она усиливает один из полюсов формирующегося баланса сил в Восточном Средиземноморье. Военный союз Израиля, Греции и Кипра, оформленный в конце декабря подписанием соответствующего соглашения, все отчетливее приобретает характер системного ответа на военное усиление Турции. Совместные учения, рабочие группы, стратегический диалог и теперь уже обмен уникальным боевым опытом формируют архитектуру, в которой технологии и тактика становятся элементами политического сдерживания.
Для Турции этот процесс выглядит особенно чувствительным. Анкара сама претендует на роль ключевой военной силы региона и активно развивает собственную оборонную промышленность, включая авиационные проекты. Передача Израилем греческой стороне боевого опыта эксплуатации F-35 означает, что потенциальный соперник Турции получает не просто современный самолет, а доступ к «пакету знаний», проверенных в войне. В этом смысле опыт Израиля, накопленный в противостоянии с Ираном, иранскими прокси, ХАМАС и другими противниками, косвенно начинает работать и в совершенно иной стратегической игре - греко-турецком противостоянии.
Важно и то, что сотрудничество Израиля с Грецией и Кипром давно вышло за рамки чисто военных контактов. В предыдущие годы ВВС Израиля рассматривали аэропорты Кипра как резервные плацдармы на случай ракетных ударов по собственным базам. Во время одного из недавних кризисов аэропорты Кипра и Албании фактически стали гражданским тылом израильской авиации. Это говорит о глубине доверия и о том, что нынешний обмен опытом по F-35 - не разовая акция, а логичное продолжение долгосрочной стратегии.
Таким образом, Израиль не просто «делится знаниями» с Грецией. На наших глазах боевой опыт, полученный в одной из самых интенсивных войн, экспортируется в регион, где он может изменить баланс сил. Израиль превращает свою войну в капитал - стратегический, технологический и политический. И в этом смысле передача Греции знаний по F-35 становится еще одним фронтом той же войны, только уже без выстрелов, но с не менее серьезными последствиями для Восточного Средиземноморья.