Израиль готовит Грецию против Турции

На первый взгляд, заявление пресс-секретаря Армии обороны Израиля подполковника Надава Шошани, сделанное в интервью греческой газете «Катимерини», выглядит стандартным дипломатическим «реверансом» в сторону союзников. Однако за формулой «обмен опытом» скрывается гораздо более глубокий и чувствительный процесс. Израиль фактически предложил Афинам доступ к результатам боевой эксплуатации истребителей F-35 в условиях высокой плотности угроз, насыщенной противовоздушной обороны противника и постоянного давления со стороны нескольких фронтов одновременно. Это не теоретические наработки и не учебные сценарии, а опыт реальных миссий, полученный в ходе войны, где ошибка измерялась не баллами за упражнение, а реальными потерями и стратегическими последствиями.

Израиль на данный момент является единственной страной в регионе, применяющей F-35 в режиме практически непрерывных боевых операций. Истребитель 5-го поколения использовался для тайного проникновения в зоны, прикрытые эшелонированными системами ПВО, для нанесения высокоточных ударов по чувствительным целям, а также для разведки и целеуказания в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия. По словам Шошани, накопленный Израилем опыт настолько обширен, что вызывает интерес даже у Соединенных Штатов - страны-разработчика платформы. Это важный маркер: речь идет не просто о «лучшем ученике», а о партнере, адаптировавшем систему под свои уникальные условия войны и выработавшем тактики, выходящие за рамки стандартных концепций. Для Греции этот опыт имеет принципиальное значение. Афины ожидают получения первых истребителей F-35 до конца 2028 года, а развертывание самолетов на авиабазе в Андравиде планируется в начале следующего десятилетия. Формально времени еще достаточно, однако региональная обстановка в Восточном Средиземноморье и Эгейском море не оставляет пространства для эволюционного освоения новой техники. Напряженность в отношениях с Турцией, рост военного потенциала Анкары, активное развитие турецких ВВС и беспилотных систем требуют от Греции не просто приобрести самолеты 5-го поколения, но и максимально быстро превратить их в инструмент эффективного сдерживания.

Именно здесь израильский опыт становится для Афин критически важным. Речь идет не только о летной подготовке, но и о комплексной интеграции F-35 в общую систему ведения войны - взаимодействии с разведкой, подавлении ПВО противника, выборе приоритетных целей, управлении рисками в условиях ответных ударов. Израильская тактика нанесения ударов по вражеским системам ПВО и по критически важным объектам, о которой прямо говорит Шошани в интервью «Катимерини», представляет особый интерес для греческих военных, рассматривающих сценарии конфликта высокой интенсивности. Передача знаний Израилем Греции имеет и более широкий геополитический эффект. Фактически она усиливает один из полюсов формирующегося баланса сил в Восточном Средиземноморье. Военный союз Израиля, Греции и Кипра, оформленный в конце декабря подписанием соответствующего соглашения, все отчетливее приобретает характер системного ответа на военное усиление Турции. Совместные учения, рабочие группы, стратегический диалог и теперь уже обмен уникальным боевым опытом формируют архитектуру, в которой технологии и тактика становятся элементами политического сдерживания.