USD 1.7000
EUR 1.9977
RUB 2.2470
Подписаться на уведомления
Tomahawk у порога: Пентагон стягивает атомные подлодки к Ирану
Новость дня
Tomahawk у порога: Пентагон стягивает атомные подлодки к Ирану

Дания готова принять бой

11:45 1171

Датские военные, недавно переброшенные в Гренландию, получили приказ быть готовыми к боевым действиям в случае нападения США на остров. Об этом пишут зарубежные СМИ.

Согласно приказу, отданному солдатам на прошлой неделе, Вооруженные силы Дании должны как можно быстрее усилить способность выполнять план обороны Гренландии.

На прошлой неделе стало известно, что военные и гражданские самолеты начали систематическую переброску личного состава и материальных средств из Дании в Гренландию.

По данным СМИ, существовала широкая политическая воля вступить в бой в случае нападения США. Готовность к отражению атаки выражали не только представители датского правительства, но и оппозиционные партии.

При этом ни правительство, ни оппозиция не считали американский военный удар по Гренландии вероятным, хотя на тот момент президент США Дональд Трамп не исключал подобного сценария.

Масштабная военная операция, упомянутая в приказе, разворачивается в Гренландии под названием Arctic Endurance. Согласно документу, цель операции — «усилить присутствие и уровень активности в Гренландии, чтобы продемонстрировать готовность и способность защищать суверенитет и территориальную целостность королевства».

Операция также предусматривает возможность направления на остров дополнительных подразделений и военных ресурсов. В приказе отдельно упоминается план обороны Гренландии, который может быть приведен в действие при необходимости.

По информации СМИ, операция планировалась заранее, однако последние события привели к ее резкому ускорению. Также указывается, что датские военнослужащие, находящиеся в настоящее время в Гренландии, имеют при себе боеприпасы, предназначенные для немедленного вступления в бой в случае необходимости.

С момента издания приказа операция Arctic Endurance проводится в круглосуточном режиме. В Министерстве обороны Дании сообщили, что в настоящее время в Гренландии размещены значительные силы армии.

В то же время ведомство отказалось комментировать утверждения о содержании возможных конфиденциальных документов, отметив лишь, что цель усиленного присутствия Дании заключается исключительно в проведении совместных учений с союзными силами в особых арктических условиях Гренландии.

В минобороны также добавили, что операция Arctic Endurance продлится в течение всего 2026 года и будет проводиться «на суше, на воде и в воздухе».

Остановили авиарейсы в Израиль
Остановили авиарейсы в Израиль
12:56 542
Израиль готовит Грецию против Турции
Израиль готовит Грецию против Турции горячая тема
11:06 1920
Самир Рагимов выдвинулся в депутаты. И сразу же подвергся нападкам
Самир Рагимов выдвинулся в депутаты. И сразу же подвергся нападкам главное на этот час; все еще актуально
00:48 7003
Дания готова принять бой
Дания готова принять бой
11:45 1172
Трамп анонсировал визит Вэнса в Азербайджан и Армению
Трамп анонсировал визит Вэнса в Азербайджан и Армению новость дополнена
08:54 4146
Оджалан заявил о необходимости «большого союза» под лидерством Турции с участием иранских азербайджанцев
Оджалан заявил о необходимости «большого союза» под лидерством Турции с участием иранских азербайджанцев срочно в номер; все еще актуально
00:18 6442
Белый дом: Россия, темные силы, враги, террористы...
Белый дом: Россия, темные силы, враги, террористы...
10:54 1627
Россия разбомбила фабрику Порошенко
Россия разбомбила фабрику Порошенко обновлено 11:49; видео
11:49 2790
Зеленский выбил ракеты у Трампа
Зеленский выбил ракеты у Трампа
10:37 2655
Новая стратегия США: Россия, Иран и Китай — угроза
Новая стратегия США: Россия, Иран и Китай — угроза обновлено 11:22
11:22 2028
Иран ощетинился и ждет удара
Иран ощетинился и ждет удара
10:20 2318

ЭТО ВАЖНО

Остановили авиарейсы в Израиль
Остановили авиарейсы в Израиль
12:56 542
Израиль готовит Грецию против Турции
Израиль готовит Грецию против Турции горячая тема
11:06 1920
Самир Рагимов выдвинулся в депутаты. И сразу же подвергся нападкам
Самир Рагимов выдвинулся в депутаты. И сразу же подвергся нападкам главное на этот час; все еще актуально
00:48 7003
Дания готова принять бой
Дания готова принять бой
11:45 1172
Трамп анонсировал визит Вэнса в Азербайджан и Армению
Трамп анонсировал визит Вэнса в Азербайджан и Армению новость дополнена
08:54 4146
Оджалан заявил о необходимости «большого союза» под лидерством Турции с участием иранских азербайджанцев
Оджалан заявил о необходимости «большого союза» под лидерством Турции с участием иранских азербайджанцев срочно в номер; все еще актуально
00:18 6442
Белый дом: Россия, темные силы, враги, террористы...
Белый дом: Россия, темные силы, враги, террористы...
10:54 1627
Россия разбомбила фабрику Порошенко
Россия разбомбила фабрику Порошенко обновлено 11:49; видео
11:49 2790
Зеленский выбил ракеты у Трампа
Зеленский выбил ракеты у Трампа
10:37 2655
Новая стратегия США: Россия, Иран и Китай — угроза
Новая стратегия США: Россия, Иран и Китай — угроза обновлено 11:22
11:22 2028
Иран ощетинился и ждет удара
Иран ощетинился и ждет удара
10:20 2318
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться