Дания готова принять бой

Датские военные, недавно переброшенные в Гренландию, получили приказ быть готовыми к боевым действиям в случае нападения США на остров. Об этом пишут зарубежные СМИ.

Согласно приказу, отданному солдатам на прошлой неделе, Вооруженные силы Дании должны как можно быстрее усилить способность выполнять план обороны Гренландии.

На прошлой неделе стало известно, что военные и гражданские самолеты начали систематическую переброску личного состава и материальных средств из Дании в Гренландию.

По данным СМИ, существовала широкая политическая воля вступить в бой в случае нападения США. Готовность к отражению атаки выражали не только представители датского правительства, но и оппозиционные партии.

При этом ни правительство, ни оппозиция не считали американский военный удар по Гренландии вероятным, хотя на тот момент президент США Дональд Трамп не исключал подобного сценария.

Масштабная военная операция, упомянутая в приказе, разворачивается в Гренландии под названием Arctic Endurance. Согласно документу, цель операции — «усилить присутствие и уровень активности в Гренландии, чтобы продемонстрировать готовность и способность защищать суверенитет и территориальную целостность королевства».

Операция также предусматривает возможность направления на остров дополнительных подразделений и военных ресурсов. В приказе отдельно упоминается план обороны Гренландии, который может быть приведен в действие при необходимости.

По информации СМИ, операция планировалась заранее, однако последние события привели к ее резкому ускорению. Также указывается, что датские военнослужащие, находящиеся в настоящее время в Гренландии, имеют при себе боеприпасы, предназначенные для немедленного вступления в бой в случае необходимости.

С момента издания приказа операция Arctic Endurance проводится в круглосуточном режиме. В Министерстве обороны Дании сообщили, что в настоящее время в Гренландии размещены значительные силы армии.

В то же время ведомство отказалось комментировать утверждения о содержании возможных конфиденциальных документов, отметив лишь, что цель усиленного присутствия Дании заключается исключительно в проведении совместных учений с союзными силами в особых арктических условиях Гренландии.

В минобороны также добавили, что операция Arctic Endurance продлится в течение всего 2026 года и будет проводиться «на суше, на воде и в воздухе».