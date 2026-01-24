США хлопнули дверью! А куда деваться Азербайджану?

Выход США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) - индикатор того, как быстро международные институты из инструментов координации превращаются в поле геополитического конфликта. Причем даже там, где на кону стоят вопросы жизни и смерти.

В официальном заявлении госсекретаря США Марко Рубио и министра здравоохранения и социальных служб Роберта Кеннеди-младшего этот шаг был прямо увязан с «провалами ВОЗ в борьбе с пандемией коронавируса» и с тем ущербом, который, по их оценке, они нанесли американскому обществу - от высокой смертности в домах престарелых до массового банкротства малого бизнеса. Юридически выход США был оформлен в строгом соответствии с американским законодательством, требующим годичного уведомительного периода. Однако политически он сопровождался демонстративным отказом Вашингтона погашать оставшиеся перед ВОЗ финансовые обязательства, сумма которых оценивается как минимум в 130 миллионов долларов. В результате возник прецедент, при котором государство-основатель и крупнейший донор ВОЗ покидает эту организацию, оставляя за собой неоплаченные взносы и фактически лишая ее значительной части бюджетной устойчивости. Протесты самой ВОЗ в данном случае носят сугубо декларативный характер: у этой структуры нет инструментов принудительного взыскания, а политическая асимметрия в отношениях с США очевидна.

Решение немедленно повлекло за собой прекращение участия Соединенных Штатов во всех внутренних механизмах ВОЗ - от экспертных комитетов и рабочих групп до систем обмена эпидемиологической информацией и участия в определении состава вакцин против сезонных заболеваний. Администрация Трампа заявила о намерении компенсировать это двусторонними соглашениями с отдельными государствами и неправительственными структурами. Однако в экспертной среде такой подход рассматривается как иллюзия управляемости, поскольку глобальная система мониторинга заболеваний, обмена образцами и генетическими данными по определению не может быть воспроизведена в формате разрозненных соглашений без потери скорости и полноты информации. Критика Всемирной организации здравоохранения, прозвучавшая из Вашингтона, во многом опирается на реальные ошибки, допущенные в период пандемии COVID-19, - запоздалое объявление чрезвычайной ситуации, недооценку аэрозольного пути передачи вируса, противоречивые рекомендации на ранних этапах кризиса. Однако принципиально важно, что нынешняя администрация США пошла дальше требований реформ и корректировки мандата, сделав ставку на демонтаж самого механизма многостороннего санитарного управления. Тем самым здравоохранение окончательно включается в логику геополитического суверенитета, где глобальные институты рассматриваются не как площадки координации, а как источники внешнего контроля и политического давления. Этот шаг укладывается в более широкий курс администрации Трампа на дистанцирование от международных организаций и договорных режимов. Выход из ВОЗ стал частью символического ряда решений, включая разрыв с десятками других многосторонних структур, которые в Белом доме трактуют как элементы «чужого суверенитета». В этой логике здоровье американской нации, как и торговля, климат или безопасность, переводится в плоскость национальной компетенции, даже если по своей природе оно остается трансграничным и неделимым.