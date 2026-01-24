Ряженому военному Мехтиеву дали 8 лет

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу 45-летнего Анара Мехтиева, который, представляясь офицером Министерства обороны, совершил мошенничество в отношении руководителей нескольких компаний.

Как сообщает haqqin.az, ранее судимый за незаконный оборот наркотических средств А. Мехтиев представлялся потерпевшим то майором управления снабжения Минобороны, то подполковником, то полковником. Он утверждал, что его зовут Зейнал и что он отвечает за продовольственное и иное обеспечение армии.

Владельцу фирмы по продаже продуктов питания Ризвану Гулиеву он сообщил, что якобы является ответственным офицером за продовольственное обеспечение воинских корпусов в Шамкире и Барде. Для подтверждения своего «служебного положения» он предоставил поддельные документы. Таким образом он получил со склада фирмы мясную продукцию на сумму 52 500 манатов. Реализовав ее в различных торговых объектах, он передал владельцу фирмы 40 тысяч манатов, чтобы завоевать его доверие. После этого он повторно получил у него продукцию на сумму более 82 тысяч манатов, однако деньги не вернул.

Аналогичным образом были обмануты и другие потерпевшие. У владельцев фирм Мехтиев получил продовольственные товары, куриное мясо и другую продукцию на общую сумму около 200 тысяч манатов, реализовал их и присвоил вырученные средства.

Одному из потерпевших обвиняемый сообщил, что якобы у ряда грузовых автомобилей Министерства обороны вышли из строя шины и аккумуляторы. Он заявил, что в связи с нерабочими днями по случаю Дня Победы эксплуатация этих машин временно приостановлена и требуется срочная замена шин. Под этим предлогом 7 ноября 2023 года он получил в магазине потерпевшего, расположенном в Карадагском районе, шины и аккумуляторы для грузовых автомобилей на сумму около 26 тысяч манатов, которые затем продал в различных объектах и присвоил деньги.

Согласно показаниям обманутых предпринимателей, Анар Мехтиев приходил на встречи в военной форме, вел себя как государственный служащий и тем самым завоевывал их доверие. Потерпевшие заявили, что подали на него жалобу.

Сам Мехтиев частично признал себя виновным по предъявленным обвинениям. По ряду эпизодов он не согласился с размером причиненного ущерба, заявив, что не смог возместить его из-за наличия долгов.

Согласно приговору суда, Анар Мехтиев приговорен к 8 годам лишения свободы.