Снег нанес ущерб Азербайджану на сотни тысяч манатов

В Азербайджане из-за наблюдавшейся в последнее время снежной погоды было зафиксировано около 500 страховых случаев. Общий объем ущерба, по предварительным оценкам, может составить порядка 400 тыс. манатов. Об этом заявили в Общественном объединении «Ассоциация страховщиков Азербайджана» (ASA).

«По 366 уже оцененным случаям предполагаемый ущерб составляет 254 435 манатов. Оценка еще 118 случаев продолжается. Все обращения находятся на стадии урегулирования и оценки ущерба, а страховые выплаты будут произведены по тем обращениям, которые будут признаны страховыми случаями. После завершения оценки по всем инцидентам ожидается, что общий объем ущерба приблизится к 400 тыс. манатов», — сообщили в ASA.

Согласно информации, за отчетный период 67 % обращений поступили из Баку, еще 33 % — из других регионов страны.