Tomahawk у порога: Пентагон стягивает атомные подлодки к Ирану
Tomahawk у порога: Пентагон стягивает атомные подлодки к Ирану

Узбеки подрались в Дубае и получили пожизненное

12:38

Восемь граждан Узбекистана получили пожизненное лишение свободы по делу о массовой драке в Дубае. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Узбекистана Ахрор Бурханов.

По словам представителя узбекского МИД, инцидент произошел в апреле 2025 года в Дубае, где произошла массовая драка с участием граждан Узбекистана. По итогам судебного разбирательства 21 января суд ОАЭ признал восьмерых граждан виновными и назначил им наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Еще одному гражданину Узбекистана назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 25 лет.

«В настоящее время соответствующие ведомства и дипломатические представительства Узбекистана принимают все необходимые меры для всестороннего изучения ситуации и защиты прав граждан страны», — говорится в сообщении.

О массовой драке с участием граждан Узбекистана в Дубае СМИ сообщали в апреле 2025 года. Инцидент произошел на территории автозаправочной станции. По данным правоохранительных органов ОАЭ, в результате происшествия погибли два узбекистанца: один из них умер на месте в результате удара ножом, другой впал в кому и скончался в больнице.

Дипломаты Узбекистана 25 апреля провели встречу с руководством Департамента уголовного розыска Дубая. Эмиратская сторона проинформировала, что по делу ведутся следственные действия, а 15 граждан Узбекистана были задержаны.

Власти ОАЭ также указывали, что участившиеся правонарушения с участием граждан Узбекистана за рубежом могут негативно повлиять на действующий между двумя странами безвизовый режим.

Министерство иностранных дел Узбекистана сообщало, что ведет работу по данному делу во взаимодействии с правоохранительными органами и призвало граждан страны воздерживаться за рубежом от действий, способных нанести ущерб репутации соотечественников.

Позднее прокуратура Дубая уточнила, что конфликт произошел между двумя группами людей, знакомых друг с другом ранее, и, по предварительным данным, был связан с давним личным спором. Все участники инцидента были установлены с помощью записей с камер видеонаблюдения и показаний свидетелей, после чего задержаны в одном из отелей другого эмирата. Дело было передано в прокуратуру для дальнейшего разбирательства.

Ранее СМИ писали, что после убийства гражданами Узбекистана раввина из Израиля в Дубае в ноябре власти Абу-Даби запретили большому количеству мужчин-граждан Узбекистана въезд в страну, отправляя их обратно. В конце марта трое узбекистанцев, признанных виновными в убийстве, были приговорены судом в ОАЭ к смертной казни.

