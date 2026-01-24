Остановили авиарейсы в Израиль

Несколько авиакомпаний временно приостановили полеты над Ближним Востоком на фоне возможной эскалации между Израилем и Ираном. В их числе нидерландская KLM и французская Air France. Полеты отменены или перенаправлены над Израилем, Ираном и Ираком. Это затронуло рейсы в такие города, как Тель-Авив, Дубай, Эр-Рияд и Даммам.

В KLM пояснили, что меры приняты в целях обеспечения безопасности пассажиров и экипажей. В Министерстве иностранных дел Нидерландов отметили, что в регионе наблюдается наращивание военных сил, а действия США называют непредсказуемыми: «Ситуация неспокойная. Происходит наращивание военной силы. KLM проводит в этом смысле оценку рисков».

Напомним, на этой неделе на корректировки маршрутов в данном регионе также шли другие авиаперевозчики – Lufthansa, British Airways, Wizz Air, flydubai и Emirates.

Согласно онлайн-табло аэропорта Бен-Гурион, массовых отмен рейсов не зафиксировано — они единичны. В частности, полеты из России выполняются по расписанию. В аэропорту Дубая значимых корректировок рейсов нет.