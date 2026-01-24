USD 1.7000
EUR 1.9977
RUB 2.2470
Подписаться на уведомления
Tomahawk у порога: Пентагон стягивает атомные подлодки к Ирану
Новость дня
Tomahawk у порога: Пентагон стягивает атомные подлодки к Ирану

Остановили авиарейсы в Израиль

12:56 558

Несколько авиакомпаний временно приостановили полеты над Ближним Востоком на фоне возможной эскалации между Израилем и Ираном. В их числе нидерландская KLM и французская Air France. Полеты отменены или перенаправлены над Израилем, Ираном и Ираком. Это затронуло рейсы в такие города, как Тель-Авив, Дубай, Эр-Рияд и Даммам.

В KLM пояснили, что меры приняты в целях обеспечения безопасности пассажиров и экипажей. В Министерстве иностранных дел Нидерландов отметили, что в регионе наблюдается наращивание военных сил, а действия США называют непредсказуемыми: «Ситуация неспокойная. Происходит наращивание военной силы. KLM проводит в этом смысле оценку рисков».

Напомним, на этой неделе на корректировки маршрутов в данном регионе также шли другие авиаперевозчики – Lufthansa, British Airways, Wizz Air, flydubai и Emirates.

Согласно онлайн-табло аэропорта Бен-Гурион, массовых отмен рейсов не зафиксировано — они единичны. В частности, полеты из России выполняются по расписанию. В аэропорту Дубая значимых корректировок рейсов нет.

Остановили авиарейсы в Израиль
Остановили авиарейсы в Израиль
12:56 559
Израиль готовит Грецию против Турции
Израиль готовит Грецию против Турции горячая тема
11:06 1929
Самир Рагимов выдвинулся в депутаты. И сразу же подвергся нападкам
Самир Рагимов выдвинулся в депутаты. И сразу же подвергся нападкам главное на этот час; все еще актуально
00:48 7006
Дания готова принять бой
Дания готова принять бой
11:45 1177
Трамп анонсировал визит Вэнса в Азербайджан и Армению
Трамп анонсировал визит Вэнса в Азербайджан и Армению новость дополнена
08:54 4152
Оджалан заявил о необходимости «большого союза» под лидерством Турции с участием иранских азербайджанцев
Оджалан заявил о необходимости «большого союза» под лидерством Турции с участием иранских азербайджанцев срочно в номер; все еще актуально
00:18 6444
Белый дом: Россия, темные силы, враги, террористы...
Белый дом: Россия, темные силы, враги, террористы...
10:54 1634
Россия разбомбила фабрику Порошенко
Россия разбомбила фабрику Порошенко обновлено 11:49; видео
11:49 2798
Зеленский выбил ракеты у Трампа
Зеленский выбил ракеты у Трампа
10:37 2664
Новая стратегия США: Россия, Иран и Китай — угроза
Новая стратегия США: Россия, Иран и Китай — угроза обновлено 11:22
11:22 2034
Иран ощетинился и ждет удара
Иран ощетинился и ждет удара
10:20 2324

ЭТО ВАЖНО

Остановили авиарейсы в Израиль
Остановили авиарейсы в Израиль
12:56 559
Израиль готовит Грецию против Турции
Израиль готовит Грецию против Турции горячая тема
11:06 1929
Самир Рагимов выдвинулся в депутаты. И сразу же подвергся нападкам
Самир Рагимов выдвинулся в депутаты. И сразу же подвергся нападкам главное на этот час; все еще актуально
00:48 7006
Дания готова принять бой
Дания готова принять бой
11:45 1177
Трамп анонсировал визит Вэнса в Азербайджан и Армению
Трамп анонсировал визит Вэнса в Азербайджан и Армению новость дополнена
08:54 4152
Оджалан заявил о необходимости «большого союза» под лидерством Турции с участием иранских азербайджанцев
Оджалан заявил о необходимости «большого союза» под лидерством Турции с участием иранских азербайджанцев срочно в номер; все еще актуально
00:18 6444
Белый дом: Россия, темные силы, враги, террористы...
Белый дом: Россия, темные силы, враги, террористы...
10:54 1634
Россия разбомбила фабрику Порошенко
Россия разбомбила фабрику Порошенко обновлено 11:49; видео
11:49 2798
Зеленский выбил ракеты у Трампа
Зеленский выбил ракеты у Трампа
10:37 2664
Новая стратегия США: Россия, Иран и Китай — угроза
Новая стратегия США: Россия, Иран и Китай — угроза обновлено 11:22
11:22 2034
Иран ощетинился и ждет удара
Иран ощетинился и ждет удара
10:20 2324
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться