Чего добьются Россия с Украиной в Абу-Даби?

Нет никаких признаков того, что на вчерашней встрече в Абу-Даби был достигнут какой-либо компромисс. Об этом пишет агентство Reuters, делая такой вывод из сегодняшних воздушных ударов по Украине.

«Киев находится под растущим давлением со стороны США с целью достижения мирного соглашения», - добавляет агентство.

Издание напоминает об ультиматуме Москвы, требующей передать ей всю Донецкую область до прекращения боевых действий.