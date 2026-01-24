Чего добьются Россия с Украиной в Абу-Даби?

Нет никаких признаков того, что на вчерашней встрече в Абу-Даби был достигнут какой-либо компромисс. Об этом пишет агентство Reuters, делая такой вывод из сегодняшних воздушных ударов по Украине.
«Киев находится под растущим давлением со стороны США с целью достижения мирного соглашения», - добавляет агентство.
Издание напоминает об ультиматуме Москвы, требующей передать ей всю Донецкую область до прекращения боевых действий.
*** 13:25
Второй день переговоров между Россией, Украиной и США в Абу-Даби по согласию всех трех сторон вновь пройдет в закрытом режиме, без прессы. Об этом пишут зарубежные СМИ.
«Пресса снова не предусматривается, действует закрытый режим, с этим согласны участники всех трех сторон», - сообщил источник. По его данным, ряд встреч в разных форматах проходит в одном из дворцов Абу-Даби.