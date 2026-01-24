USD 1.7000
EUR 1.9977
RUB 2.2470
Подписаться на уведомления
Tomahawk у порога: Пентагон стягивает атомные подлодки к Ирану
Новость дня
Tomahawk у порога: Пентагон стягивает атомные подлодки к Ирану

Чего добьются Россия с Украиной в Абу-Даби?

обновлено 13:35
13:35 1483

Нет никаких признаков того, что на вчерашней встрече в Абу-Даби был достигнут какой-либо компромисс. Об этом пишет агентство Reuters, делая такой вывод из сегодняшних воздушных ударов по Украине.

«Киев находится под растущим давлением со стороны США с целью достижения мирного соглашения», - добавляет агентство.

Издание напоминает об ультиматуме Москвы, требующей передать ей всю Донецкую область до прекращения боевых действий.

*** 13:25

Второй день переговоров между Россией, Украиной и США в Абу-Даби по согласию всех трех сторон вновь пройдет в закрытом режиме, без прессы. Об этом пишут зарубежные СМИ.

«Пресса снова не предусматривается, действует закрытый режим, с этим согласны участники всех трех сторон», - сообщил источник. По его данным, ряд встреч в разных форматах проходит в одном из дворцов Абу-Даби.

Российскую нефтебазу не могут потушить
Российскую нефтебазу не могут потушить
14:58 236
США хлопнули дверью! А куда деваться Азербайджану?
США хлопнули дверью! А куда деваться Азербайджану?
12:04 4733
Футболистка сборной Азербайджана будет играть в Бундеслиге
Футболистка сборной Азербайджана будет играть в Бундеслиге
14:55 232
В Сирии перемирие. Надолго ли?
В Сирии перемирие. Надолго ли?
14:31 282
Германия и Италия отказались
Германия и Италия отказались
14:05 1596
Чего добьются Россия с Украиной в Абу-Даби?
Чего добьются Россия с Украиной в Абу-Даби? обновлено 13:35
13:35 1484
Остановили авиарейсы в Израиль
Остановили авиарейсы в Израиль
12:56 2329
Израиль готовит Грецию против Турции
Израиль готовит Грецию против Турции горячая тема
11:06 2874
Самир Рагимов выдвинулся в депутаты. И сразу же подвергся нападкам
Самир Рагимов выдвинулся в депутаты. И сразу же подвергся нападкам главное на этот час; все еще актуально
00:48 7497
Дания готова принять бой
Дания готова принять бой
11:45 1950
Трамп анонсировал визит Вэнса в Азербайджан и Армению
Трамп анонсировал визит Вэнса в Азербайджан и Армению новость дополнена
08:54 4964

ЭТО ВАЖНО

Российскую нефтебазу не могут потушить
Российскую нефтебазу не могут потушить
14:58 236
США хлопнули дверью! А куда деваться Азербайджану?
США хлопнули дверью! А куда деваться Азербайджану?
12:04 4733
Футболистка сборной Азербайджана будет играть в Бундеслиге
Футболистка сборной Азербайджана будет играть в Бундеслиге
14:55 232
В Сирии перемирие. Надолго ли?
В Сирии перемирие. Надолго ли?
14:31 282
Германия и Италия отказались
Германия и Италия отказались
14:05 1596
Чего добьются Россия с Украиной в Абу-Даби?
Чего добьются Россия с Украиной в Абу-Даби? обновлено 13:35
13:35 1484
Остановили авиарейсы в Израиль
Остановили авиарейсы в Израиль
12:56 2329
Израиль готовит Грецию против Турции
Израиль готовит Грецию против Турции горячая тема
11:06 2874
Самир Рагимов выдвинулся в депутаты. И сразу же подвергся нападкам
Самир Рагимов выдвинулся в депутаты. И сразу же подвергся нападкам главное на этот час; все еще актуально
00:48 7497
Дания готова принять бой
Дания готова принять бой
11:45 1950
Трамп анонсировал визит Вэнса в Азербайджан и Армению
Трамп анонсировал визит Вэнса в Азербайджан и Армению новость дополнена
08:54 4964
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться