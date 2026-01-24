Германия и Италия отказались

USD 1.7000
США на прошлой неделе обратились к Италии с предложением стать учредительным членом Совета мира президента Дональда Трампа, сообщает Bloomberg.

«США обратились к Италии с просьбой присоединиться к международным силам по стабилизации в секторе Газа в качестве одного из основателей. На этой неделе дипломаты направили предложение в офис премьер-министра Джорджи Мелони и в Министерство иностранных дел Италии», — говорится в сообщении.

По данным источников, Италия в рамках предложения не будет предоставлять войска международным силам, однако возьмет на себя обязательство обучать будущую полицию Газы. Основной вклад страны будет заключаться в использовании ее политического влияния на арабские государства, Израиль и Палестину.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отклонила приглашение Трампа, сославшись на то, что нынешняя структура Совета мира противоречила бы итальянской Конституции. По словам Мелони, устав Совета «несовместим с правовой системой» Италии, и о своих возражениях Рим уже уведомил президента США. Она выразила надежду, что обозначенные вопросы удастся решить, после чего Италия будет готова вновь рассмотреть участие в Совете мира.

Германия также отказалась участвовать в Совете мира в его нынешнем виде. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц 23 января на совместной пресс-конференции в Риме с премьер-министром Италии.

Мерц отметил, что несколько недель назад уже обсуждал с Трампом возможность присоединения Германии к Совету мира, если бы орган контролировал соблюдение мирных договоренностей в секторе Газа. Однако в нынешнем виде «мы не можем принять хотя бы одни структуры управления, в том числе по причинам конституционного права Германии», — пояснил канцлер.

При этом Германия готова рассматривать новые формы сотрудничества с США, «если речь идет о поиске новых форматов», которые способствовали бы укреплению мира в разных регионах, включая сектор Газа, Ближний Восток и Украину.

