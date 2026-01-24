В Сирии перемирие. Надолго ли?

Сирийские правительственные войска и курдские формирования так называемых «Сирийских демократических сил» (SDF) достигли соглашения о продлении действующего режима прекращения огня как минимум на один месяц, сообщили Agence France-Presse несколько дипломатических и местных источников.

Решение о продлении было согласовано всего за несколько часов до истечения предыдущего срока действия режима прекращения огня, который должен был завершиться в 20:00 субботы, 24 января.

Хотя ни Сирийская арабская армия, ни руководство SDF не публиковали официальных заявлений по поводу нового соглашения, три информированных источника рассказали о продлении AFP.

Дипломатический источник в Дамаске подтвердил, что прекращение огня продлено на срок «до одного месяца», тогда как курдский источник, знакомый с ходом переговоров, отметил, что перемирие сохранится до достижения «политического решения, удовлетворяющего обе стороны».