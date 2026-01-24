USD 1.7000
Tomahawk у порога: Пентагон стягивает атомные подлодки к Ирану
Tomahawk у порога: Пентагон стягивает атомные подлодки к Ирану

В Казахстане появится вице-президент

В Казахстане вводят институт вице-президента В Астане прошло первое заседание Комиссии по конституционной реформе, на котором был рассмотрен вопрос создания новой должности — вице-президента страны. Согласно обсуждаемой модели, вице-президент будет назначаться президентом Казахстана с согласия Курултая, принимаемого большинством голосов.

Предполагается, что вице-президент будет представлять интересы Казахстана в международных отношениях по поручению главы государства, взаимодействовать от имени президента с Курултаем, правительством и другими государственными органами, а также сотрудничать с общественно-политическими, научными и культурными организациями как внутри страны, так и за рубежом. Иные полномочия будут определяться президентом.

Отдельно оговариваются ограничения: вице-президент не сможет быть депутатом, занимать оплачиваемые должности, вести предпринимательскую деятельность или состоять в политической партии на период исполнения своих полномочий. Одновременно с этим из Конституции планируется исключить положения о должности Государственного советника.

Российскую нефтебазу не могут потушить
Российскую нефтебазу не могут потушить
США хлопнули дверью! А куда деваться Азербайджану?
США хлопнули дверью! А куда деваться Азербайджану?
Футболистка сборной Азербайджана будет играть в Бундеслиге
Футболистка сборной Азербайджана будет играть в Бундеслиге
В Сирии перемирие. Надолго ли?
В Сирии перемирие. Надолго ли?
Германия и Италия отказались
Германия и Италия отказались
Чего добьются Россия с Украиной в Абу-Даби?
Чего добьются Россия с Украиной в Абу-Даби? обновлено 13:35
Остановили авиарейсы в Израиль
Остановили авиарейсы в Израиль
Израиль готовит Грецию против Турции
Израиль готовит Грецию против Турции горячая тема
Самир Рагимов выдвинулся в депутаты. И сразу же подвергся нападкам
Самир Рагимов выдвинулся в депутаты. И сразу же подвергся нападкам главное на этот час; все еще актуально
Дания готова принять бой
Дания готова принять бой
Трамп анонсировал визит Вэнса в Азербайджан и Армению
Трамп анонсировал визит Вэнса в Азербайджан и Армению новость дополнена
