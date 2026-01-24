Футболистка сборной Азербайджана будет играть в Бундеслиге

Футболистка сборной Азербайджана Нигяр Мирзалиева перешла в клуб немецкой Бундеслиги «Гамбург».
Она подписала контракт на 2,5 года. Ранее Нигяр, выступающая на позиции защитника, играла за казанский «Рубин» и питерский «Зенит».
