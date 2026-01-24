Российскую нефтебазу не могут потушить

Нефтебаза «Роснефти» в Пензе, которую недавно украинские беспилотники, горит уже вторые сутки, следует из сообщения губернатора региона Олега Мельниченко. По его словам, в ликвидации последствий налета задействованы 150 пожарных и 40 единиц техники.

Ввиду специфики тушения пожара на таких объектах спасатели дают нефтепродуктам полностью выгореть и пытаются не допустить распространения пламени, отметил глава региона. Кроме того, из-за низких температур в регионе для пожарных рядом с местом происшествия организовали специальный пункт обогрева.

Нефтебаза, принадлежащая АО «Пензанефтепродукт» («Роснефть») и являющаяся одной из крупнейших на рынке нефтепродуктов в Пензенской области и Мордовии, попала под удар дронов ВСУ в ночь на 23 января. Мельниченко сообщал о возникшем на объекте пожаре и отсутствии пострадавших.

Позже Генштаб ВСУ подтвердил поражение нефтебазы, отметив, что она используется для обеспечения ВС РФ. Топливо из хранилища поставляется также на местные автозаправки. Расстояние от границы Украины до Пензы по прямой составляет более 1 тыс. км.