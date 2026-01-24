USD 1.7000
EUR 1.9977
RUB 2.2470
Подписаться на уведомления
Tomahawk у порога: Пентагон стягивает атомные подлодки к Ирану
Новость дня
Tomahawk у порога: Пентагон стягивает атомные подлодки к Ирану

Российскую нефтебазу не могут потушить

14:58 250

Нефтебаза «Роснефти» в Пензе, которую недавно украинские беспилотники, горит уже вторые сутки, следует из сообщения губернатора региона Олега Мельниченко. По его словам, в ликвидации последствий налета задействованы 150 пожарных и 40 единиц техники.

Ввиду специфики тушения пожара на таких объектах спасатели дают нефтепродуктам полностью выгореть и пытаются не допустить распространения пламени, отметил глава региона. Кроме того, из-за низких температур в регионе для пожарных рядом с местом происшествия организовали специальный пункт обогрева.

Нефтебаза, принадлежащая АО «Пензанефтепродукт» («Роснефть») и являющаяся одной из крупнейших на рынке нефтепродуктов в Пензенской области и Мордовии, попала под удар дронов ВСУ в ночь на 23 января. Мельниченко сообщал о возникшем на объекте пожаре и отсутствии пострадавших.

Позже Генштаб ВСУ подтвердил поражение нефтебазы, отметив, что она используется для обеспечения ВС РФ. Топливо из хранилища поставляется также на местные автозаправки. Расстояние от границы Украины до Пензы по прямой составляет более 1 тыс. км.

Российскую нефтебазу не могут потушить
Российскую нефтебазу не могут потушить
14:58 251
США хлопнули дверью! А куда деваться Азербайджану?
США хлопнули дверью! А куда деваться Азербайджану?
12:04 4740
Футболистка сборной Азербайджана будет играть в Бундеслиге
Футболистка сборной Азербайджана будет играть в Бундеслиге
14:55 240
В Сирии перемирие. Надолго ли?
В Сирии перемирие. Надолго ли?
14:31 287
Германия и Италия отказались
Германия и Италия отказались
14:05 1604
Чего добьются Россия с Украиной в Абу-Даби?
Чего добьются Россия с Украиной в Абу-Даби? обновлено 13:35
13:35 1490
Остановили авиарейсы в Израиль
Остановили авиарейсы в Израиль
12:56 2333
Израиль готовит Грецию против Турции
Израиль готовит Грецию против Турции горячая тема
11:06 2878
Самир Рагимов выдвинулся в депутаты. И сразу же подвергся нападкам
Самир Рагимов выдвинулся в депутаты. И сразу же подвергся нападкам главное на этот час; все еще актуально
00:48 7500
Дания готова принять бой
Дания готова принять бой
11:45 1952
Трамп анонсировал визит Вэнса в Азербайджан и Армению
Трамп анонсировал визит Вэнса в Азербайджан и Армению новость дополнена
08:54 4968

ЭТО ВАЖНО

Российскую нефтебазу не могут потушить
Российскую нефтебазу не могут потушить
14:58 251
США хлопнули дверью! А куда деваться Азербайджану?
США хлопнули дверью! А куда деваться Азербайджану?
12:04 4740
Футболистка сборной Азербайджана будет играть в Бундеслиге
Футболистка сборной Азербайджана будет играть в Бундеслиге
14:55 240
В Сирии перемирие. Надолго ли?
В Сирии перемирие. Надолго ли?
14:31 287
Германия и Италия отказались
Германия и Италия отказались
14:05 1604
Чего добьются Россия с Украиной в Абу-Даби?
Чего добьются Россия с Украиной в Абу-Даби? обновлено 13:35
13:35 1490
Остановили авиарейсы в Израиль
Остановили авиарейсы в Израиль
12:56 2333
Израиль готовит Грецию против Турции
Израиль готовит Грецию против Турции горячая тема
11:06 2878
Самир Рагимов выдвинулся в депутаты. И сразу же подвергся нападкам
Самир Рагимов выдвинулся в депутаты. И сразу же подвергся нападкам главное на этот час; все еще актуально
00:48 7500
Дания готова принять бой
Дания готова принять бой
11:45 1952
Трамп анонсировал визит Вэнса в Азербайджан и Армению
Трамп анонсировал визит Вэнса в Азербайджан и Армению новость дополнена
08:54 4968
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться