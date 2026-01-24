Чистки в китайской армии: под ударом один из ближайших людей Си

Министерство обороны Китая в субботу сообщило, что Коммунистическая партия КНР открыла расследование в отношении высокопоставленных военных чиновников Чжан Юся и Лю Чжэнли по подозрению в серьезных нарушениях дисциплины и закона.

Чжан Юся является членом Политбюро Компартии и заместителем председателя Центральной военной комиссии (ЦВК), а Лю Чжэнли занимает пост начальника штаба Объединенного штаба ЦВК. Чжан Юся, 75 лет, считается ветераном-модернизатором и одним из ближайших военных союзников президента Си Цзиньпина, а также одним из немногих руководителей с боевым опытом. Он является одним из двух заместителей председателя ЦВК — высшего органа командования Вооруженными силами Китая.

Военные были одной из основных целей масштабной кампании против коррупции, инициированной Си Цзиньпином в 2012 году. В 2023 году она достигла верхушки Народно-освободительной армии (НОАК), когда в поле зрения попали силы Ракетных войск. В октябре 2025 года восемь генералов высшего звена были исключены из партии за коррупцию, включая второго по рангу генерала страны Хэ Вэйдуна, который служил вместе с Чжаном в Центральной военной комиссии. Ранее два бывших министра обороны также были исключены из партии по обвинениям в коррупции.

Антикоррупционная кампания замедлила закупки современного вооружения и ударила по доходам некоторых крупнейших китайских оборонных компаний. Иностранные дипломаты и эксперты внимательно следят за ситуацией, учитывая близость Чжана Юся к Си Цзиньпину и значимость работы Центральной военной комиссии для командования, а также для модернизации и боевого потенциала НОАК.

Снятие Чжана Юся с должности станет вторым случаем отставки действующего генерала Центральной военной комиссии с периода Культурной революции (1966–1976 годы). Он не появлялся на публике с 20 ноября, когда встречался с министром обороны России в Москве.

Ранее в ноябре Чжан Юся опубликовал статью, в которой призывал к борьбе с «ложной лояльностью» и «двуличными людьми», а также заявил о необходимости устранить «токсичные влияния и давние проблемы» в армии.

Чжан Юся и Си Цзиньпин родом из северо-западной провинции Шэньси; их родители были высокопоставленными чиновниками и воевали вместе в гражданской войне 1940-х годов. Чжан Юся, родившийся в Пекине, поступил в армию в 1968 году, прошел службу и вступил в Центральную военную комиссию в конце 2012 года, когда началась активная модернизация НОАК.

По данным Пентагона, Чжан Юся должен был выйти на пенсию в 2022 году, достигнув 72 лет, однако его оставили на третий срок в ЦВК, что, по оценке экспертов, отражает желание Си Цзиньпина сохранить близкого и опытного советника.

Чжан Юся принимал участие в пограничной войне с Вьетнамом в 1979 году, а также в столкновениях на границе в 1984 году. По официальным данным, он проявил себя «на отлично как в атаке, так и в обороне», что отмечали государственные СМИ. Ученые отмечают, что этот опыт сделал его приверженцем модернизации армии, улучшения тактики, вооружений и подготовки личного состава.

Несмотря на то, что Китай не участвовал в войнах в последние десятилетия, он все более активно демонстрирует силу в спорных районах Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей, а также по отношению к Тайваню, который КНР считает своей территорией. В конце прошлого года Пекин провел крупнейшие на данный момент военные учения у Тайваня.