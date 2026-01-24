Кремль не может забыть про Аляску

Кремль пытается заставить президента США Дональда Трампа отказаться от переговорного процесса с Украиной и Европой и пойти на уступки требованиям России, которые были выдвинуты во время саммита США и России в августе 2025 года на Аляске, говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

После встречи российского президента Владимира Путина с делегацией США 22–23 января его помощник Юрий Ушаков заявил об «отсутствии надежды» на достижение долгосрочного урегулирования войны без решения территориального вопроса.

По его словам, это должно происходить по так называемой «формуле», которая, как утверждает Кремль, была согласована между США и Россией на Аляске.

В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва считает «нецелесообразным» публично раскрывать детали так называемой «анкориджской формулы», однако подчеркнул, что вывод украинских войск со всей территории Донбасса является ключевым условием мирного урегулирования.

В отчете также отмечается, что Кремль пытается манипулировать отсутствием публичных договоренностей, достигнутых на саммите в Анкоридже. Россия подает якобы существующие американо-российские соглашения в выгодном для себя свете, чтобы скрыть собственную роль в срыве переговорного процесса.

«Кремль использует двусмысленность вокруг саммита, чтобы замаскировать тот факт, что именно Россия, а не Украина, препятствует переговорам, настаивая на своих первоначальных требованиях по войне», — подытожили аналитики ISW.

23 января в Абу-Даби стартовали переговоры с участием делегаций Украины, России и Соединенных Штатов. Украинскую сторону на встрече возглавил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что ключевой темой переговоров в Абу-Даби станет территориальный вопрос, в частности ситуация в Донбассе.

Накануне встречи пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что украинские военные должны покинуть территорию Донбасса, назвав это одним из основных требований российской стороны.