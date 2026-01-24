Иран могут атаковать в любую минуту

Некоторые израильские источники сообщают, что американская сторона уведомила Ирак, Иорданию, Саудовскую Аравию и ОАЭ о том, что атака на Иран может начаться в ближайшее время.

По данным других источников, значительная часть американского военного оборудования была переброшена на Ближний Восток в периоды отключения радаров, в связи с чем реальные масштабы развертывания остаются неизвестными.

Также в СМИ и соцсетях пишут о масштабном наращивании военных активов США, Израиля и Великобритании, которые могут быть задействованы для потенциальных совместных ударов по Ирану в ближайшие 36 часов. Текущие развертывания сравниваются с теми, которые наблюдались во время 12-дневной войны.

Согласно этим данным, в зоне ответственности CENTCOM и, вероятно, EUCOM задействовано не менее 482 самолетов, включая 418 истребителей и штурмовиков, 57 самолетов-заправщиков, а также платформы разведки, наблюдения, рекогносцировки и раннего предупреждения. Общая емкость дозаправки в воздухе оценивается примерно в 5,37 миллиона фунтов топлива.

Американские ВВС, авианосная ударная группа ВМС США, Королевские военно-воздушные силы Великобритании и ВВС Израиля совместно задействуют крупные парки истребителей, самолетов-заправщиков и вспомогательных средств.

Военно-морские силы США в регионе включают авианосец, несколько эсминцев, подводные лодки, десантные и логистические суда, катера береговой охраны, а также более 1000 ячеек вертикальных пусковых установок, что указывает на готовность к ведению устойчивых операций высокой интенсивности.