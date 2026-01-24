Иран могут атаковать в любую минуту

Некоторые израильские источники сообщают, что американская сторона уведомила Ирак, Иорданию, Саудовскую Аравию и ОАЭ о том, что атака на Иран может начаться в ближайшее время.
По данным других источников, значительная часть американского военного оборудования была переброшена на Ближний Восток в периоды отключения радаров, в связи с чем реальные масштабы развертывания остаются неизвестными.
Также в СМИ и соцсетях пишут о масштабном наращивании военных активов США, Израиля и Великобритании, которые могут быть задействованы для потенциальных совместных ударов по Ирану в ближайшие 36 часов. Текущие развертывания сравниваются с теми, которые наблюдались во время 12-дневной войны.
Согласно этим данным, в зоне ответственности CENTCOM и, вероятно, EUCOM задействовано не менее 482 самолетов, включая 418 истребителей и штурмовиков, 57 самолетов-заправщиков, а также платформы разведки, наблюдения, рекогносцировки и раннего предупреждения. Общая емкость дозаправки в воздухе оценивается примерно в 5,37 миллиона фунтов топлива.
Американские ВВС, авианосная ударная группа ВМС США, Королевские военно-воздушные силы Великобритании и ВВС Израиля совместно задействуют крупные парки истребителей, самолетов-заправщиков и вспомогательных средств.
Военно-морские силы США в регионе включают авианосец, несколько эсминцев, подводные лодки, десантные и логистические суда, катера береговой охраны, а также более 1000 ячеек вертикальных пусковых установок, что указывает на готовность к ведению устойчивых операций высокой интенсивности.
*** 16:54
Глава Центрального командования ВС США генерал Брэд Купер прибыл в Израиль в субботу и, как ожидается, проведет встречи с высокопоставленными представителями израильского оборонного ведомства. Визит Купера направлен на координацию действий на случай возможного удара по Ирану и последовал за визитом в Вашингтон на прошлой неделе главы «Моссада» Давида Барнеа. Об этом пишет израильская газета Haaretz.
Ранее стало известно о наращивании военного присутствия США в регионе, включая авианосец Lincoln, который направляется в Персидский залив.
Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что в направлении Ирана движется крупная военно-морская группировка.
«Туда направляется большая флотилия, и мы посмотрим, что произойдет», — сказал Трамп журналистам на борту самолета Air Force One. «Я бы предпочел, чтобы ничего не произошло», — добавил он.