USD 1.7000
EUR 1.9977
RUB 2.2470
Подписаться на уведомления
Tomahawk у порога: Пентагон стягивает атомные подлодки к Ирану
Новость дня
Tomahawk у порога: Пентагон стягивает атомные подлодки к Ирану

Иран могут атаковать в любую минуту

обновлено 18:03
18:03 2362

Некоторые израильские источники сообщают, что американская сторона уведомила Ирак, Иорданию, Саудовскую Аравию и ОАЭ о том, что атака на Иран может начаться в ближайшее время.

По данным других источников, значительная часть американского военного оборудования была переброшена на Ближний Восток в периоды отключения радаров, в связи с чем реальные масштабы развертывания остаются неизвестными.

Также в СМИ и соцсетях пишут о масштабном наращивании военных активов США, Израиля и Великобритании, которые могут быть задействованы для потенциальных совместных ударов по Ирану в ближайшие 36 часов. Текущие развертывания сравниваются с теми, которые наблюдались во время 12-дневной войны.

Согласно этим данным, в зоне ответственности CENTCOM и, вероятно, EUCOM задействовано не менее 482 самолетов, включая 418 истребителей и штурмовиков, 57 самолетов-заправщиков, а также платформы разведки, наблюдения, рекогносцировки и раннего предупреждения. Общая емкость дозаправки в воздухе оценивается примерно в 5,37 миллиона фунтов топлива.

Американские ВВС, авианосная ударная группа ВМС США, Королевские военно-воздушные силы Великобритании и ВВС Израиля совместно задействуют крупные парки истребителей, самолетов-заправщиков и вспомогательных средств.

Военно-морские силы США в регионе включают авианосец, несколько эсминцев, подводные лодки, десантные и логистические суда, катера береговой охраны, а также более 1000 ячеек вертикальных пусковых установок, что указывает на готовность к ведению устойчивых операций высокой интенсивности.

*** 16:54 

Глава Центрального командования ВС США генерал Брэд Купер прибыл в Израиль в субботу и, как ожидается, проведет встречи с высокопоставленными представителями израильского оборонного ведомства. Визит Купера направлен на координацию действий на случай возможного удара по Ирану и последовал за визитом в Вашингтон на прошлой неделе главы «Моссада» Давида Барнеа. Об этом пишет израильская газета Haaretz.

Ранее стало известно о наращивании военного присутствия США в регионе, включая авианосец Lincoln, который направляется в Персидский залив.

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что в направлении Ирана движется крупная военно-морская группировка.

«Туда направляется большая флотилия, и мы посмотрим, что произойдет», — сказал Трамп журналистам на борту самолета Air Force One. «Я бы предпочел, чтобы ничего не произошло», — добавил он.

Рой беспилотников США. Как у Ирана – против Ирана
Рой беспилотников США. Как у Ирана – против Ирана наш комментарий
15:17 3787
Трамп анонсировал визит Вэнса в Азербайджан и Армению
Трамп анонсировал визит Вэнса в Азербайджан и Армению новость дополнена; все еще актуально
08:54 5733
Сменщица Мадуро рассказала, как американцы угрожали ее убить
Сменщица Мадуро рассказала, как американцы угрожали ее убить
17:55 647
Зеленский прокомментировал переговоры Украины, России и США в Абу-Даби
Зеленский прокомментировал переговоры Украины, России и США в Абу-Даби обновлено 18:28
18:28 5070
Иран могут атаковать в любую минуту
Иран могут атаковать в любую минуту обновлено 18:03
18:03 2363
Кремль не может забыть про Аляску
Кремль не может забыть про Аляску
16:31 1822
Иран сыплет угрозами, США зондируют почву
Иран сыплет угрозами, США зондируют почву обновлено 15:59
15:59 6819
Лагерь смерти. В прямом эфире
Лагерь смерти. В прямом эфире вечный вопрос: кто виноват?
14:43 4228
Еще одна блестящая спецоперация США: захвачен лидер наркомафии
Еще одна блестящая спецоперация США: захвачен лидер наркомафии наш комментарий
01:47 11121
Чистки в китайской армии: под ударом один из ближайших людей Си
Чистки в китайской армии: под ударом один из ближайших людей Си
15:21 1742
Россия разбомбила фабрику Порошенко
Россия разбомбила фабрику Порошенко обновлено 15:10; видео
15:10 6231

ЭТО ВАЖНО

Рой беспилотников США. Как у Ирана – против Ирана
Рой беспилотников США. Как у Ирана – против Ирана наш комментарий
15:17 3787
Трамп анонсировал визит Вэнса в Азербайджан и Армению
Трамп анонсировал визит Вэнса в Азербайджан и Армению новость дополнена; все еще актуально
08:54 5733
Сменщица Мадуро рассказала, как американцы угрожали ее убить
Сменщица Мадуро рассказала, как американцы угрожали ее убить
17:55 647
Зеленский прокомментировал переговоры Украины, России и США в Абу-Даби
Зеленский прокомментировал переговоры Украины, России и США в Абу-Даби обновлено 18:28
18:28 5070
Иран могут атаковать в любую минуту
Иран могут атаковать в любую минуту обновлено 18:03
18:03 2363
Кремль не может забыть про Аляску
Кремль не может забыть про Аляску
16:31 1822
Иран сыплет угрозами, США зондируют почву
Иран сыплет угрозами, США зондируют почву обновлено 15:59
15:59 6819
Лагерь смерти. В прямом эфире
Лагерь смерти. В прямом эфире вечный вопрос: кто виноват?
14:43 4228
Еще одна блестящая спецоперация США: захвачен лидер наркомафии
Еще одна блестящая спецоперация США: захвачен лидер наркомафии наш комментарий
01:47 11121
Чистки в китайской армии: под ударом один из ближайших людей Си
Чистки в китайской армии: под ударом один из ближайших людей Си
15:21 1742
Россия разбомбила фабрику Порошенко
Россия разбомбила фабрику Порошенко обновлено 15:10; видео
15:10 6231
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться