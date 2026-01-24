Немцы хотят забрать золото у Трампа

USD 1.7000
В Германии поднимается мощная волна требований о немедленной репатриации части национального золотого запаса, который десятилетиями хранится в Соединенных Штатах. Как сообщает The Guardian со ссылкой на ведущих немецких экономистов, хранение драгметалла в США стало неприемлемым риском в условиях непредсказуемой политики президента Дональда Трампа и нарастающей геополитической напряженности.

Экономисты считают, что хранить национальное богатство за океаном стало опасно. Бывший руководитель Федерального банка Германии (Бундесбанка) Эмануэль Мёнх заявил, что «учитывая нынешнюю геополитическую ситуацию, хранение такого количества золота в США представляется рискованным. В интересах большей стратегической независимости от США Бундесбанку было бы целесообразно рассмотреть вопрос о репатриации золота».

Его мнение разделяет глава Европейской ассоциации налогоплательщиков Михаэль Йегер, который прямо указывает на политические риски. «Трамп непредсказуем и делает все, чтобы получить прибыль. Именно поэтому наше золото больше не в безопасности в хранилищах ФРС», — констатировал Йегер. Эксперт, чье мнение приводит издание, также связал финансовую угрозу с недавними внешнеполитическими маневрами Белого дома: «Риск того, что немецкий Бундесбанк больше не сможет получить доступ к своему золоту, возрастает. Поэтому ему следует репатриировать свои резервы».

Германия обладает вторыми в мире золотыми резервами после Соединенных Штатов. Из общего объема 1236 тонн золота, что эквивалентно примерно 164 миллиардам евро, физически хранятся в хранилищах Федеральной резервной системы в Нью-Йорке. Как отмечает The Guardian, ранее идея возврата золота была популярна только среди правых политических сил, в частности партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая призывала к этому из патриотических соображений.

