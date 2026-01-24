Сменщица Мадуро рассказала, как американцы угрожали ее убить

USD 1.7000
Американские военные во время операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро якобы угрожали убить вице-президента Делси Родригес, министра иностранных дел республики Хорхе Арреаса и министра внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо, если они не будут сотрудничать после свержения Мадуро. Об этом заявила сама Родригес, передает The Guardian.

«Как вы понимаете, угрозы начали поступать с первой же минуты похищения президента. Нам, в том числе Диосдадо, Хорхе, дали 15 минут на ответ. В противном случае они бы нас убили», — сказала Родригес во время закрытой двухчасовой встречи, которая состоялась в Венесуэле через семь дней после нападения США. Запись этой встречи просочилась в Сеть.

Как уточнила Родригес, сначала им сказали, что Мадуро и его супругу уже убили, однако позднее выяснилось, что они взяты в заложники.

«И столкнувшись с информацией, которую нам сказали, что их (чету Мадуро) убили, мы сказали: мы готовы разделить ту же участь», — подчеркнула она. 

По словам Родригес, «угрозы и шантаж продолжаются до сих пор». Она заявила, что Венесуэла должна действовать в соответствии с четкими целями, в числе которых сохранение мира в республике и политической власти, а также спасение заложников.

