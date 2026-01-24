У Трампа появилось новое «секретное оружие»

Президент США Дональд Трамп заявил о существовании секретного оружия под названием «Дискомбобулятор», которое, по его словам, сыграло ключевую роль в операции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Об этом сообщает New York Post.

По утверждению Трампа, «Дискомбобулятор» позволил вывести из строя венесуэльские радары и ракетные системы, что обеспечило возможность для действий американских сил специального назначения. В результате, как заявил политик, Мадуро был захвачен.

Ранее Трамп сообщил, что США обладают «потрясающим оружием», о котором «никто не знает». Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос о применении звукового оружия при похищении бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

В ночь на 3 января США провели операцию «Абсолютная решимость», в ходе которой нанесли удары по Каракасу, а также захватили и вывезли из страны Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Супругов будут судить в США, их обвиняют в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков. Мадуро предъявленные ему обвинения отверг.

Власти Венесуэлы назвали произошедшее военной агрессией. По данным МВД республики, в ходе атаки США погибли 100 человек.

В начале января New York Post опубликовала рассказ венесуэльского военного, ставшего свидетелем использования американцами неизвестного оружия, с которым местные военные до этого не сталкивались. По его словам, он находился на дежурстве, когда внезапно отказали все радары системы ПВО, а в небе оказалось множество беспилотников, а затем и вертолеты.