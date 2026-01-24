USD 1.7000
Tomahawk у порога: Пентагон стягивает атомные подлодки к Ирану
Tomahawk у порога: Пентагон стягивает атомные подлодки к Ирану

У Трампа появилось новое «секретное оружие»

18:13 484

Президент США Дональд Трамп заявил о существовании секретного оружия под названием «Дискомбобулятор», которое, по его словам, сыграло ключевую роль в операции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Об этом сообщает New York Post.

По утверждению Трампа, «Дискомбобулятор» позволил вывести из строя венесуэльские радары и ракетные системы, что обеспечило возможность для действий американских сил специального назначения. В результате, как заявил политик, Мадуро был захвачен.

Ранее Трамп сообщил, что США обладают «потрясающим оружием», о котором «никто не знает». Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос о применении звукового оружия при похищении бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

В ночь на 3 января США провели операцию «Абсолютная решимость», в ходе которой нанесли удары по Каракасу, а также захватили и вывезли из страны Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Супругов будут судить в США, их обвиняют в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков. Мадуро предъявленные ему обвинения отверг.

Власти Венесуэлы назвали произошедшее военной агрессией. По данным МВД республики, в ходе атаки США погибли 100 человек.

В начале января New York Post опубликовала рассказ венесуэльского военного, ставшего свидетелем использования американцами неизвестного оружия, с которым местные военные до этого не сталкивались. По его словам, он находился на дежурстве, когда внезапно отказали все радары системы ПВО, а в небе оказалось множество беспилотников, а затем и вертолеты.

Рой беспилотников США. Как у Ирана – против Ирана
Рой беспилотников США. Как у Ирана – против Ирана наш комментарий
15:17 3788
Трамп анонсировал визит Вэнса в Азербайджан и Армению
Трамп анонсировал визит Вэнса в Азербайджан и Армению новость дополнена; все еще актуально
08:54 5733
Сменщица Мадуро рассказала, как американцы угрожали ее убить
Сменщица Мадуро рассказала, как американцы угрожали ее убить
17:55 650
Зеленский прокомментировал переговоры Украины, России и США в Абу-Даби
Зеленский прокомментировал переговоры Украины, России и США в Абу-Даби обновлено 18:28
18:28 5076
Иран могут атаковать в любую минуту
Иран могут атаковать в любую минуту обновлено 18:03
18:03 2371
Кремль не может забыть про Аляску
Кремль не может забыть про Аляску
16:31 1823
Иран сыплет угрозами, США зондируют почву
Иран сыплет угрозами, США зондируют почву обновлено 15:59
15:59 6822
Лагерь смерти. В прямом эфире
Лагерь смерти. В прямом эфире вечный вопрос: кто виноват?
14:43 4234
Еще одна блестящая спецоперация США: захвачен лидер наркомафии
Еще одна блестящая спецоперация США: захвачен лидер наркомафии наш комментарий
01:47 11122
Чистки в китайской армии: под ударом один из ближайших людей Си
Чистки в китайской армии: под ударом один из ближайших людей Си
15:21 1743
Россия разбомбила фабрику Порошенко
Россия разбомбила фабрику Порошенко обновлено 15:10; видео
15:10 6234

