Трамп пригрозил Канаде

Президент США Дональд Трамп угрожает Канаде 100%-ми тарифами за сотрудничество с Китаем.

Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

"Если губернатор (премьер-министр Канады Марк - ред.) Карни думает, что он превратит Канаду в "перевалочный порт" для Китая, чтобы отправлять товары и продукцию в Соединенные Штаты, он глубоко ошибается. Китай съест Канаду живьем, полностью поглотит ее, включая разрушение их бизнеса, социальной структуры и общего образа жизни. Если Канада заключит сделку с Китаем, то на все канадские товары и продукцию, поступающие в США, немедленно будет наложена 100%-ная пошлина", - говорится в публикации.