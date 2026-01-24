Между «Айнтрахтом» и «Ливерпулем» «Карабах» проиграл «Кяпязу»

На «Азерсун Арене» чемпион принимал гянджинский «Кяпяз». После феерической победы над «Айнтрахтом» и за четыре дня до матча с «Ливерпулем» Гурбан Гурбанов ожидаемо выпустил на поле резервистов, которые уступили одному из аутсайдеров - 0:2. На 24-й минуте счет открыл японец Рюносуке Охори, а на 55-й - преимущество гостей упрочил Эхтирам Шахвердиев. В обоих эпизодах стоит отметить неудачную игру запасного голкипера Фабиана Бунтича.

У «Карабаха» после 17 игр 36 очков. У «Сабаха» на игру меньше, но на очко больше. Завтра лидер примет «Карван-Евлах» и имеет прекрасную возможность увеличить отрыв от «Карабаха».

Сегодня также «Габала» разгромила в гостях «Шемаху» - 4:0. Вчера состоялись два матча: «Имишли» - «Араз-Нахчыван» - 2:2, «Нефтчи» - «Зиря» - 0:0.

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ