Tomahawk у порога: Пентагон стягивает атомные подлодки к Ирану
Tomahawk у порога: Пентагон стягивает атомные подлодки к Ирану

Сирийцы качают нефть

19:20 710

Сирийская государственная нефтяная компания Syrian Petroleum объявила о начале добычи на недавно освобожденных месторождениях в провинциях Ракка и Дейр-эз-Зор.

Oб этом заявил директор по коммуникациям компании Сафван Шейх Ахмад.

По его словам, добытую нефть также уже начали поставлять на НПЗ в Хомсе и Баниясе.

"Технические бригады компании приступили к работам по добыче нефти на недавно освобожденных месторождениях и ее транспортировке на НПЗ в Хомсе и Баниясе в рамках комплексного плана по возвращению этих месторождений к эксплуатации", - сказал он

Шейх Ахмад пояснил, что первостепенная цель заключается в восстановлении технического состояния месторождений. По его словам, в течение четырех месяцев объемы добычи достигнут порядка 100 тысяч баррелей в сутки, что окажет положительное влияние на энергетическую систему и поддержку национальной экономики.

Напомним, 18 января президент Сирии Ахмед аш-Шараа утвердил новое соглашение с Сирийскими демократическими силами (СДС), предусматривающее вывод всех подразделений СДС и YPG на восточный берег реки Евфрат.

Документ также подтверждает передачу под контроль сирийских властей нефтяных и газовых месторождений в провинции Дейр-эз-Зор и городе Ракка.

