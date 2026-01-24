USD 1.7000
Tomahawk у порога: Пентагон стягивает атомные подлодки к Ирану
Tomahawk у порога: Пентагон стягивает атомные подлодки к Ирану

США выгрузили венесуэльскую нефть со всех захваченных танкеров

19:38 380

США выгрузили венесуэльскую нефть с семи захваченных танкеров, заявил американский президент Дональд Трамп. По его словам, сейчас топливо перерабатывается на заводах в Хьюстоне. Глава государства отказался раскрыть местоположение судов.

«Мы управляем нефтью в Венесуэле. Венесуэла получит часть, и мы получим часть. Затем туда придут крупные нефтяные компании, и они добудут столько нефти, что Венесуэла заработает больше денег, чем когда-либо прежде», — сказал Трамп в интервью New York Post.

США перехватывают все идущие из Венесуэлы танкеры без государственной принадлежности, сообщили в Белом доме. По словам главы Минэнерго США, контроль над продажей всей нефти из Венесуэлы Вашингтон установил на неограниченный срок. Госсекретарь США Марко Рубио говорил, что американская сторона рассчитывает получить от 30 млн до 50 млн баррелей нефти.

Грузинские власти о визите Вэнса в Азербайджан и Армению
Грузинские власти о визите Вэнса в Азербайджан и Армению
19:59 643
Между «Айнтрахтом» и «Ливерпулем» «Карабах» проиграл «Кяпязу»
Между «Айнтрахтом» и «Ливерпулем» «Карабах» проиграл «Кяпязу» ВИДЕО
18:54 1582
Рой беспилотников США. Как у Ирана – против Ирана
Рой беспилотников США. Как у Ирана – против Ирана наш комментарий
15:17 4903
Трамп анонсировал визит Вэнса в Азербайджан и Армению
Трамп анонсировал визит Вэнса в Азербайджан и Армению новость дополнена; все еще актуально
08:54 6122
Сменщица Мадуро рассказала, как американцы угрожали ее убить
Сменщица Мадуро рассказала, как американцы угрожали ее убить
17:55 1725
Зеленский доволен
Зеленский доволен обновлено 18:28
18:28 7156
Угроза атаки на Иран: Хаменеи спрятали в убежище
Угроза атаки на Иран: Хаменеи спрятали в убежище обновлено 19:05
19:05 5215
Кремль не может забыть про Аляску
Кремль не может забыть про Аляску
16:31 2687
Иран сыплет угрозами, США зондируют почву
Иран сыплет угрозами, США зондируют почву обновлено 15:59
15:59 7358
Лагерь смерти. В прямом эфире
Лагерь смерти. В прямом эфире вечный вопрос: кто виноват?
14:43 5373
Еще одна блестящая спецоперация США: захвачен лидер наркомафии
Еще одна блестящая спецоперация США: захвачен лидер наркомафии наш комментарий
01:47 11394

