США выгрузили венесуэльскую нефть со всех захваченных танкеров

США выгрузили венесуэльскую нефть с семи захваченных танкеров, заявил американский президент Дональд Трамп. По его словам, сейчас топливо перерабатывается на заводах в Хьюстоне. Глава государства отказался раскрыть местоположение судов.

«Мы управляем нефтью в Венесуэле. Венесуэла получит часть, и мы получим часть. Затем туда придут крупные нефтяные компании, и они добудут столько нефти, что Венесуэла заработает больше денег, чем когда-либо прежде», — сказал Трамп в интервью New York Post.

США перехватывают все идущие из Венесуэлы танкеры без государственной принадлежности, сообщили в Белом доме. По словам главы Минэнерго США, контроль над продажей всей нефти из Венесуэлы Вашингтон установил на неограниченный срок. Госсекретарь США Марко Рубио говорил, что американская сторона рассчитывает получить от 30 млн до 50 млн баррелей нефти.