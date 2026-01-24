Грузинские власти о визите Вэнса в Азербайджан и Армению

USD 1.7000
Запланированный визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Азербайджан и Армению связан с региональными проектами, в реализации которых Вашингтон играет значимую роль. Об этом заявил первый вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский.

По его словам, речь идет прежде всего об экономических, финансовых и торговых инициативах на Южном Кавказе, которые уже находятся на конкретной стадии реализации. Вольский отметил, что снижение напряженности между Азербайджаном и Арменией позитивно воспринимается в регионе и создает более благоприятные условия для развития транспортных коридоров и инвестиционных проектов.

Он также подчеркнул, что Грузия рассматривает себя как важный элемент региональной инфраструктуры и логистических маршрутов, привлекающих интерес как со стороны Азербайджана, так и других международных партнеров. По его словам, в Тбилиси считают Южный Кавказ перспективной площадкой для долгосрочного экономического сотрудничества.

Ранее сообщалось, что в феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс посетит Азербайджан и Армению. В Вашингтоне заявляют, что визит направлен на продолжение мирных усилий и укрепление стратегического партнерства в регионе.

