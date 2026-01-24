USD 1.7000
EUR 1.9977
RUB 2.2470
Подписаться на уведомления
Tomahawk у порога: Пентагон стягивает атомные подлодки к Ирану
Новость дня
Tomahawk у порога: Пентагон стягивает атомные подлодки к Ирану

В Индии вспышка неизлечимого вируса

20:14 1688

Органы здравоохранения Индии борются со вспышкой вируса Нипах, обладающего «эпидемическим потенциалом», против которого нет вакцины или лечения. Об этом пишет The Metro.

В статье говорится, что в стране выявили пять случаев заболевания. На этой неделе вирусом заразились врач, медсестра и сотрудник медицинского учреждения.

«Предполагается, что медсестра, находящаяся в коме, заразилась инфекцией во время лечения пациента с тяжелыми респираторными заболеваниями», — сообщает газета.

Издание уточняет, что власти проверили 180 человек, контактировавших с заболевшими, и поместили 20 из них на карантин.

Вирус Нипах распространяется между животными и людьми, но может передаваться и от человека к человеку. В Индии многие заражаются от летучих мышей. У человека вирус может проявляться как бессимптомная инфекция и ОРВИ. Его симптомы включают лихорадку, головные боли, мышечные боли, рвоту и боль в горле, а в тяжелых случаях возможно воспаление головного мозга, ведущее к коме в течение двух суток.

Вирус классифицирован Всемирной организацией здравоохранения как приоритетный патоген (потенциально способен вызвать эпидемию), указывается в материале.

Сотрудники ICE застрелили еще одного человека в Миннеаполисе
Сотрудники ICE застрелили еще одного человека в Миннеаполисе видео
21:17 888
Грузинские власти о визите Вэнса в Азербайджан и Армению
Грузинские власти о визите Вэнса в Азербайджан и Армению
19:59 2874
Между «Айнтрахтом» и «Ливерпулем» «Карабах» проиграл «Кяпязу»
Между «Айнтрахтом» и «Ливерпулем» «Карабах» проиграл «Кяпязу» ВИДЕО
18:54 2667
Рой беспилотников США. Как у Ирана – против Ирана
Рой беспилотников США. Как у Ирана – против Ирана наш комментарий
15:17 5716
Трамп анонсировал визит Вэнса в Азербайджан и Армению
Трамп анонсировал визит Вэнса в Азербайджан и Армению новость дополнена; все еще актуально
08:54 6380
Сменщица Мадуро рассказала, как американцы угрожали ее убить
Сменщица Мадуро рассказала, как американцы угрожали ее убить
17:55 2396
Названа дата следующих трехсторонних переговоров
Названа дата следующих трехсторонних переговоров обновлено 21:04
21:04 8530
Угроза атаки на Иран: Хаменеи спрятали в убежище
Угроза атаки на Иран: Хаменеи спрятали в убежище обновлено 19:05
19:05 7249
Кремль не может забыть про Аляску
Кремль не может забыть про Аляску
16:31 3315
Иран сыплет угрозами, США зондируют почву
Иран сыплет угрозами, США зондируют почву обновлено 15:59
15:59 7739
Лагерь смерти. В прямом эфире
Лагерь смерти. В прямом эфире вечный вопрос: кто виноват?
14:43 6273

ЭТО ВАЖНО

Сотрудники ICE застрелили еще одного человека в Миннеаполисе
Сотрудники ICE застрелили еще одного человека в Миннеаполисе видео
21:17 888
Грузинские власти о визите Вэнса в Азербайджан и Армению
Грузинские власти о визите Вэнса в Азербайджан и Армению
19:59 2874
Между «Айнтрахтом» и «Ливерпулем» «Карабах» проиграл «Кяпязу»
Между «Айнтрахтом» и «Ливерпулем» «Карабах» проиграл «Кяпязу» ВИДЕО
18:54 2667
Рой беспилотников США. Как у Ирана – против Ирана
Рой беспилотников США. Как у Ирана – против Ирана наш комментарий
15:17 5716
Трамп анонсировал визит Вэнса в Азербайджан и Армению
Трамп анонсировал визит Вэнса в Азербайджан и Армению новость дополнена; все еще актуально
08:54 6380
Сменщица Мадуро рассказала, как американцы угрожали ее убить
Сменщица Мадуро рассказала, как американцы угрожали ее убить
17:55 2396
Названа дата следующих трехсторонних переговоров
Названа дата следующих трехсторонних переговоров обновлено 21:04
21:04 8530
Угроза атаки на Иран: Хаменеи спрятали в убежище
Угроза атаки на Иран: Хаменеи спрятали в убежище обновлено 19:05
19:05 7249
Кремль не может забыть про Аляску
Кремль не может забыть про Аляску
16:31 3315
Иран сыплет угрозами, США зондируют почву
Иран сыплет угрозами, США зондируют почву обновлено 15:59
15:59 7739
Лагерь смерти. В прямом эфире
Лагерь смерти. В прямом эфире вечный вопрос: кто виноват?
14:43 6273
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться