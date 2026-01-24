USD 1.7000
EUR 1.9977
RUB 2.2470
Подписаться на уведомления
Tomahawk у порога: Пентагон стягивает атомные подлодки к Ирану
Новость дня
Tomahawk у порога: Пентагон стягивает атомные подлодки к Ирану

Раскрыт документ ЕС об отправке войск в Украину

20:37 940

Европейский союз при необходимости готов отправить войска в Украину. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на мероприятии в венгерском Капошваре, трансляцию которого вел телеканал М1.

«Даже сейчас есть подписанное соглашение о том, что при необходимости солдаты будут отправлены в Украину. Так что Европа не просто собирается, а уже отправилась на войну», — сказал премьер-министр Венгрии.

Орбан также жестко высказался против ускоренного вступления Украины в ЕС к 2027 году. По его словам, членство страны в Евросоюзе сейчас означало бы прямое вовлечение в военный конфликт с Россией. По его словам, Венгрия не поддерживает интеграцию Украины в ЕС не из-за бесчувственности, а из соображений самосохранения.

Сотрудники ICE застрелили еще одного человека в Миннеаполисе
Сотрудники ICE застрелили еще одного человека в Миннеаполисе видео
21:17 894
Грузинские власти о визите Вэнса в Азербайджан и Армению
Грузинские власти о визите Вэнса в Азербайджан и Армению
19:59 2879
Между «Айнтрахтом» и «Ливерпулем» «Карабах» проиграл «Кяпязу»
Между «Айнтрахтом» и «Ливерпулем» «Карабах» проиграл «Кяпязу» ВИДЕО
18:54 2669
Рой беспилотников США. Как у Ирана – против Ирана
Рой беспилотников США. Как у Ирана – против Ирана наш комментарий
15:17 5720
Трамп анонсировал визит Вэнса в Азербайджан и Армению
Трамп анонсировал визит Вэнса в Азербайджан и Армению новость дополнена; все еще актуально
08:54 6380
Сменщица Мадуро рассказала, как американцы угрожали ее убить
Сменщица Мадуро рассказала, как американцы угрожали ее убить
17:55 2398
Названа дата следующих трехсторонних переговоров
Названа дата следующих трехсторонних переговоров обновлено 21:04
21:04 8532
Угроза атаки на Иран: Хаменеи спрятали в убежище
Угроза атаки на Иран: Хаменеи спрятали в убежище обновлено 19:05
19:05 7253
Кремль не может забыть про Аляску
Кремль не может забыть про Аляску
16:31 3316
Иран сыплет угрозами, США зондируют почву
Иран сыплет угрозами, США зондируют почву обновлено 15:59
15:59 7741
Лагерь смерти. В прямом эфире
Лагерь смерти. В прямом эфире вечный вопрос: кто виноват?
14:43 6274

ЭТО ВАЖНО

Сотрудники ICE застрелили еще одного человека в Миннеаполисе
Сотрудники ICE застрелили еще одного человека в Миннеаполисе видео
21:17 894
Грузинские власти о визите Вэнса в Азербайджан и Армению
Грузинские власти о визите Вэнса в Азербайджан и Армению
19:59 2879
Между «Айнтрахтом» и «Ливерпулем» «Карабах» проиграл «Кяпязу»
Между «Айнтрахтом» и «Ливерпулем» «Карабах» проиграл «Кяпязу» ВИДЕО
18:54 2669
Рой беспилотников США. Как у Ирана – против Ирана
Рой беспилотников США. Как у Ирана – против Ирана наш комментарий
15:17 5720
Трамп анонсировал визит Вэнса в Азербайджан и Армению
Трамп анонсировал визит Вэнса в Азербайджан и Армению новость дополнена; все еще актуально
08:54 6380
Сменщица Мадуро рассказала, как американцы угрожали ее убить
Сменщица Мадуро рассказала, как американцы угрожали ее убить
17:55 2398
Названа дата следующих трехсторонних переговоров
Названа дата следующих трехсторонних переговоров обновлено 21:04
21:04 8532
Угроза атаки на Иран: Хаменеи спрятали в убежище
Угроза атаки на Иран: Хаменеи спрятали в убежище обновлено 19:05
19:05 7253
Кремль не может забыть про Аляску
Кремль не может забыть про Аляску
16:31 3316
Иран сыплет угрозами, США зондируют почву
Иран сыплет угрозами, США зондируют почву обновлено 15:59
15:59 7741
Лагерь смерти. В прямом эфире
Лагерь смерти. В прямом эфире вечный вопрос: кто виноват?
14:43 6274
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться