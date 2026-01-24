Раскрыт документ ЕС об отправке войск в Украину

Европейский союз при необходимости готов отправить войска в Украину. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на мероприятии в венгерском Капошваре, трансляцию которого вел телеканал М1.

«Даже сейчас есть подписанное соглашение о том, что при необходимости солдаты будут отправлены в Украину. Так что Европа не просто собирается, а уже отправилась на войну», — сказал премьер-министр Венгрии.

Орбан также жестко высказался против ускоренного вступления Украины в ЕС к 2027 году. По его словам, членство страны в Евросоюзе сейчас означало бы прямое вовлечение в военный конфликт с Россией. По его словам, Венгрия не поддерживает интеграцию Украины в ЕС не из-за бесчувственности, а из соображений самосохранения.