Почти 10 000 рейсов отменено в США из-за надвигающегося шторма

Почти 10 000 авиарейсов по всей территории США, запланированных на выходные, были отменены из-за мощного шторма, который сегодня начал сеять хаос на большей части страны и вызвал риск отключения электроснабжения на несколько дней, а также блокировки основных автомагистралей из-за обледенения, сообщает Associated Press.

Примерно 140 млн человек, или более 40% населения США, были предупреждены о зимнем шторме от Нью-Мексико до Новой Англии. Национальная метеорологическая служба предупреждает о повсеместном сильном снегопаде и полосе катастрофического обледенения, простирающейся от востока Техаса до Северной Каролины. По всей стране уже зафиксировано более 95 000 случаев отключений электроэнергии.

По данным сайта отслеживания рейсов FlightAware, по состоянию на 10:00 утра по местному времени в субботу было отменено более 3 400 рейсов. На воскресенье отменено почти 6 200 рейсов.