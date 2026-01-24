USD 1.7000
EUR 1.9977
RUB 2.2470
Подписаться на уведомления
Tomahawk у порога: Пентагон стягивает атомные подлодки к Ирану
Новость дня
Tomahawk у порога: Пентагон стягивает атомные подлодки к Ирану

Почти 10 000 рейсов отменено в США из-за надвигающегося шторма

20:51 592

Почти 10 000 авиарейсов по всей территории США, запланированных на выходные, были отменены из-за мощного шторма, который сегодня начал сеять хаос на большей части страны и вызвал риск отключения электроснабжения на несколько дней, а также блокировки основных автомагистралей из-за обледенения, сообщает Associated Press. 

Примерно 140 млн человек, или более 40% населения США, были предупреждены о зимнем шторме от Нью-Мексико до Новой Англии. Национальная метеорологическая служба предупреждает о повсеместном сильном снегопаде и полосе катастрофического обледенения, простирающейся от востока Техаса до Северной Каролины. По всей стране уже зафиксировано более 95 000 случаев отключений электроэнергии.

По данным сайта отслеживания рейсов FlightAware, по состоянию на 10:00 утра по местному времени в субботу было отменено более 3 400 рейсов. На воскресенье отменено почти 6 200 рейсов.

Сотрудники ICE застрелили еще одного человека в Миннеаполисе
Сотрудники ICE застрелили еще одного человека в Миннеаполисе видео
21:17 895
Грузинские власти о визите Вэнса в Азербайджан и Армению
Грузинские власти о визите Вэнса в Азербайджан и Армению
19:59 2880
Между «Айнтрахтом» и «Ливерпулем» «Карабах» проиграл «Кяпязу»
Между «Айнтрахтом» и «Ливерпулем» «Карабах» проиграл «Кяпязу» ВИДЕО
18:54 2669
Рой беспилотников США. Как у Ирана – против Ирана
Рой беспилотников США. Как у Ирана – против Ирана наш комментарий
15:17 5722
Трамп анонсировал визит Вэнса в Азербайджан и Армению
Трамп анонсировал визит Вэнса в Азербайджан и Армению новость дополнена; все еще актуально
08:54 6380
Сменщица Мадуро рассказала, как американцы угрожали ее убить
Сменщица Мадуро рассказала, как американцы угрожали ее убить
17:55 2398
Названа дата следующих трехсторонних переговоров
Названа дата следующих трехсторонних переговоров обновлено 21:04
21:04 8533
Угроза атаки на Иран: Хаменеи спрятали в убежище
Угроза атаки на Иран: Хаменеи спрятали в убежище обновлено 19:05
19:05 7257
Кремль не может забыть про Аляску
Кремль не может забыть про Аляску
16:31 3316
Иран сыплет угрозами, США зондируют почву
Иран сыплет угрозами, США зондируют почву обновлено 15:59
15:59 7742
Лагерь смерти. В прямом эфире
Лагерь смерти. В прямом эфире вечный вопрос: кто виноват?
14:43 6275

ЭТО ВАЖНО

Сотрудники ICE застрелили еще одного человека в Миннеаполисе
Сотрудники ICE застрелили еще одного человека в Миннеаполисе видео
21:17 895
Грузинские власти о визите Вэнса в Азербайджан и Армению
Грузинские власти о визите Вэнса в Азербайджан и Армению
19:59 2880
Между «Айнтрахтом» и «Ливерпулем» «Карабах» проиграл «Кяпязу»
Между «Айнтрахтом» и «Ливерпулем» «Карабах» проиграл «Кяпязу» ВИДЕО
18:54 2669
Рой беспилотников США. Как у Ирана – против Ирана
Рой беспилотников США. Как у Ирана – против Ирана наш комментарий
15:17 5722
Трамп анонсировал визит Вэнса в Азербайджан и Армению
Трамп анонсировал визит Вэнса в Азербайджан и Армению новость дополнена; все еще актуально
08:54 6380
Сменщица Мадуро рассказала, как американцы угрожали ее убить
Сменщица Мадуро рассказала, как американцы угрожали ее убить
17:55 2398
Названа дата следующих трехсторонних переговоров
Названа дата следующих трехсторонних переговоров обновлено 21:04
21:04 8533
Угроза атаки на Иран: Хаменеи спрятали в убежище
Угроза атаки на Иран: Хаменеи спрятали в убежище обновлено 19:05
19:05 7257
Кремль не может забыть про Аляску
Кремль не может забыть про Аляску
16:31 3316
Иран сыплет угрозами, США зондируют почву
Иран сыплет угрозами, США зондируют почву обновлено 15:59
15:59 7742
Лагерь смерти. В прямом эфире
Лагерь смерти. В прямом эфире вечный вопрос: кто виноват?
14:43 6275
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться