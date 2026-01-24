Сотрудники ICE застрелили еще одного человека в Миннеаполисе

Новая перестрелка с участием полицейских, по предварительным данным, произошла в Миннеаполисе, где несколько недель назад агент Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) застрелил женщину, сообщает Fox News.

«Мы работаем над подтверждением дополнительных деталей. Просим общественность сохранять спокойствие и избегать этого района», - уточняется в сообщении мэрии.

В соцсетях распространяются кадры, как несколько силовиков пытаются задержать мужчину, а затем слышны звуки выстрелов, после которых мужчина перестает двигаться. Министерство внутренней безопасности сообщило, что мужчина, в которого несколько раз выстрелили, был вооружен пистолетом, который был изъят федеральными агентами после стрельбы.

23 января в городе прошла многотысячная акция протеста против ICE, в которой приняли участие от 50 000 до 100 000 человек. Организаторы требовали юридической ответственности для агента ICE, который застрелил женщину.