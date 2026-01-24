USD 1.7000
Tomahawk у порога: Пентагон стягивает атомные подлодки к Ирану
Tomahawk у порога: Пентагон стягивает атомные подлодки к Ирану

Сотрудники ICE застрелили еще одного человека в Миннеаполисе

видео
21:17

Новая перестрелка с участием полицейских, по предварительным данным, произошла в Миннеаполисе, где несколько недель назад агент Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) застрелил женщину, сообщает Fox News.

«Мы работаем над подтверждением дополнительных деталей. Просим общественность сохранять спокойствие и избегать этого района», - уточняется в сообщении мэрии.

 В соцсетях распространяются кадры, как несколько силовиков пытаются задержать мужчину, а затем слышны звуки выстрелов, после которых мужчина перестает двигаться. Министерство внутренней безопасности сообщило, что мужчина, в которого несколько раз выстрелили, был вооружен пистолетом, который был изъят федеральными агентами после стрельбы.

 23 января в городе прошла многотысячная акция протеста против ICE, в которой приняли участие от 50 000 до 100 000 человек. Организаторы требовали юридической ответственности для агента ICE, который застрелил женщину.

Сотрудники ICE застрелили еще одного человека в Миннеаполисе
Сотрудники ICE застрелили еще одного человека в Миннеаполисе
21:17
Грузинские власти о визите Вэнса в Азербайджан и Армению
Грузинские власти о визите Вэнса в Азербайджан и Армению
19:59
Между «Айнтрахтом» и «Ливерпулем» «Карабах» проиграл «Кяпязу»
Между «Айнтрахтом» и «Ливерпулем» «Карабах» проиграл «Кяпязу»
18:54
Рой беспилотников США. Как у Ирана – против Ирана
Рой беспилотников США. Как у Ирана – против Ирана
15:17
Трамп анонсировал визит Вэнса в Азербайджан и Армению
Трамп анонсировал визит Вэнса в Азербайджан и Армению
08:54
Сменщица Мадуро рассказала, как американцы угрожали ее убить
Сменщица Мадуро рассказала, как американцы угрожали ее убить
17:55
Названа дата следующих трехсторонних переговоров
Названа дата следующих трехсторонних переговоров
21:04
Угроза атаки на Иран: Хаменеи спрятали в убежище
Угроза атаки на Иран: Хаменеи спрятали в убежище
19:05
Кремль не может забыть про Аляску
Кремль не может забыть про Аляску
16:31
Иран сыплет угрозами, США зондируют почву
Иран сыплет угрозами, США зондируют почву
15:59
Лагерь смерти. В прямом эфире
Лагерь смерти. В прямом эфире
14:43

