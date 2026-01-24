USD 1.7000
Tomahawk у порога: Пентагон стягивает атомные подлодки к Ирану
Tomahawk у порога: Пентагон стягивает атомные подлодки к Ирану

Пашинян создал свою музыкальную группу

21:32 470

Премьер-министр Армении Никол Пашинян создал свой музыкальный коллектив.

Он разместил в соцсетях лого и название своего бэнда. Коллектив называется «Варчабенд» (название состоит из первых двух слогов слова «премьер» на армянском и слова «бэнд»). 16 января Пашинян уже сообщал, что первое выступление коллектива пройдет в Ереване 30 января.

Он пообещал дополнительно сообщить о месте выступления, на котором можно будет присутствовать после предварительной регистрации. «Приглашаю на танцплощадку. Мы играем, вы танцуете», - написал тогда Пашинян.

Сотрудники ICE застрелили еще одного человека в Миннеаполисе
Сотрудники ICE застрелили еще одного человека в Миннеаполисе видео
21:17 902
Грузинские власти о визите Вэнса в Азербайджан и Армению
Грузинские власти о визите Вэнса в Азербайджан и Армению
19:59 2884
Между «Айнтрахтом» и «Ливерпулем» «Карабах» проиграл «Кяпязу»
Между «Айнтрахтом» и «Ливерпулем» «Карабах» проиграл «Кяпязу» ВИДЕО
18:54 2671
Рой беспилотников США. Как у Ирана – против Ирана
Рой беспилотников США. Как у Ирана – против Ирана наш комментарий
15:17 5722
Трамп анонсировал визит Вэнса в Азербайджан и Армению
Трамп анонсировал визит Вэнса в Азербайджан и Армению новость дополнена; все еще актуально
08:54 6382
Сменщица Мадуро рассказала, как американцы угрожали ее убить
Сменщица Мадуро рассказала, как американцы угрожали ее убить
17:55 2401
Названа дата следующих трехсторонних переговоров
Названа дата следующих трехсторонних переговоров обновлено 21:04
21:04 8536
Угроза атаки на Иран: Хаменеи спрятали в убежище
Угроза атаки на Иран: Хаменеи спрятали в убежище обновлено 19:05
19:05 7261
Кремль не может забыть про Аляску
Кремль не может забыть про Аляску
16:31 3317
Иран сыплет угрозами, США зондируют почву
Иран сыплет угрозами, США зондируют почву обновлено 15:59
15:59 7744
Лагерь смерти. В прямом эфире
Лагерь смерти. В прямом эфире вечный вопрос: кто виноват?
14:43 6278

