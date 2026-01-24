Пашинян создал свою музыкальную группу

Премьер-министр Армении Никол Пашинян создал свой музыкальный коллектив.

Он разместил в соцсетях лого и название своего бэнда. Коллектив называется «Варчабенд» (название состоит из первых двух слогов слова «премьер» на армянском и слова «бэнд»). 16 января Пашинян уже сообщал, что первое выступление коллектива пройдет в Ереване 30 января.

Он пообещал дополнительно сообщить о месте выступления, на котором можно будет присутствовать после предварительной регистрации. «Приглашаю на танцплощадку. Мы играем, вы танцуете», - написал тогда Пашинян.