Олимпийская чемпионка Ирана: «Они казнят их тайно в ангаре»

Кимия Ализаде, первая иранская женщина, завоевавшая медаль на Олимпийских играх, написала в социальной сети X, что один адвокат из Ирана сообщил ей, что исламская республика казнит задержанных в ходе антиправительственных протестов иранцев: «Их массово казнят в ангаре на несколько тысяч человек в Кехризаке и регистрируют как погибших в предыдущие дни».

«Ангары на несколько тысяч человек в Кехризаке полны молодых людей, ожидающих казни», - заявил адвокат.

Он также ответил на вопрос Ализаде о том, используются ли эти ангары в качестве тюрем?

«Да. Их массово казнят без суда и следствия. Затем тела в мешках перевозят как погибших в предыдущие дни. Судебно-медицинская экспертиза подтвердит, что их смерть наступила в предыдущие дни», - рассказал адвокат.