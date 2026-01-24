USD 1.7000
Tomahawk у порога: Пентагон стягивает атомные подлодки к Ирану
Tomahawk у порога: Пентагон стягивает атомные подлодки к Ирану

Олимпийская чемпионка Ирана: «Они казнят их тайно в ангаре»

21:48 297

Кимия Ализаде, первая иранская женщина, завоевавшая медаль на Олимпийских играх, написала в социальной сети X, что один адвокат из Ирана сообщил ей, что исламская республика казнит задержанных в ходе антиправительственных протестов иранцев: «Их массово казнят в ангаре на несколько тысяч человек в Кехризаке и регистрируют как погибших в предыдущие дни».

«Ангары на несколько тысяч человек в Кехризаке полны молодых людей, ожидающих казни», - заявил адвокат.

Он также ответил на вопрос Ализаде о том, используются ли эти ангары в качестве тюрем?

«Да. Их массово казнят без суда и следствия. Затем тела в мешках перевозят как погибших в предыдущие дни. Судебно-медицинская экспертиза подтвердит, что их смерть наступила в предыдущие дни», - рассказал адвокат.

Сотрудники ICE застрелили еще одного человека в Миннеаполисе
Сотрудники ICE застрелили еще одного человека в Миннеаполисе видео
21:17 904
Грузинские власти о визите Вэнса в Азербайджан и Армению
Грузинские власти о визите Вэнса в Азербайджан и Армению
19:59 2886
Между «Айнтрахтом» и «Ливерпулем» «Карабах» проиграл «Кяпязу»
Между «Айнтрахтом» и «Ливерпулем» «Карабах» проиграл «Кяпязу» ВИДЕО
18:54 2673
Рой беспилотников США. Как у Ирана – против Ирана
Рой беспилотников США. Как у Ирана – против Ирана наш комментарий
15:17 5722
Трамп анонсировал визит Вэнса в Азербайджан и Армению
Трамп анонсировал визит Вэнса в Азербайджан и Армению новость дополнена; все еще актуально
08:54 6382
Сменщица Мадуро рассказала, как американцы угрожали ее убить
Сменщица Мадуро рассказала, как американцы угрожали ее убить
17:55 2401
Названа дата следующих трехсторонних переговоров
Названа дата следующих трехсторонних переговоров обновлено 21:04
21:04 8537
Угроза атаки на Иран: Хаменеи спрятали в убежище
Угроза атаки на Иран: Хаменеи спрятали в убежище обновлено 19:05
19:05 7262
Кремль не может забыть про Аляску
Кремль не может забыть про Аляску
16:31 3317
Иран сыплет угрозами, США зондируют почву
Иран сыплет угрозами, США зондируют почву обновлено 15:59
15:59 7744
Лагерь смерти. В прямом эфире
Лагерь смерти. В прямом эфире вечный вопрос: кто виноват?
14:43 6279

