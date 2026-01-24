Трамп оскорбил британских солдат и исправил свою ошибку

Президент США Дональд Трамп сменил свою риторику в отношении Великобритании после скандала, разгоревшегося после его слов о войне в Афганистане.

Ранее американский лидер в интервью Fox News заявил, что союзные силы НАТО якобы старались держаться подальше от передовой и не рисковали собой в Афганистане. Также он говорил, что Америка никогда не нуждалась в своих партнерах по НАТО.

"Мы никогда не нуждались в них. Мы никогда ничего у них не просили. Они скажут, что отправили какие-то войска в Афганистан, и это правда, но они держались в тылу, немного в стороне от линии фронта", - заявил ранее Трамп.