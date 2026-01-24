Трамп оскорбил британских солдат и исправил свою ошибку

Президент США Дональд Трамп сменил свою риторику в отношении Великобритании после скандала, разгоревшегося после его слов о войне в Афганистане.
Ранее американский лидер в интервью Fox News заявил, что союзные силы НАТО якобы старались держаться подальше от передовой и не рисковали собой в Афганистане. Также он говорил, что Америка никогда не нуждалась в своих партнерах по НАТО.
"Мы никогда не нуждались в них. Мы никогда ничего у них не просили. Они скажут, что отправили какие-то войска в Афганистан, и это правда, но они держались в тылу, немного в стороне от линии фронта", - заявил ранее Трамп.
Слова Трампа вызвали возмущение в Великобритании. Премьер-министр Кир Стармер подчеркнул, что заявление президента США является оскорбительным.
"Прежде всего, я хочу почтить память 457 военнослужащих наших вооруженных сил, погибших в Афганистане. Многие получили ранения, некоторые из них - настолько серьезные, что их жизнь изменилась навсегда, поэтому я считаю высказывания президента Трампа оскорбительными и, прямо говоря, возмутительными, и не удивлен, что они причинили такую боль близким погибших и раненых", - сказал Стармер.
В итоге Трампу пришлось сменить свою риторику в адрес британцев. Он опубликовал пост в социальной сети Truth Social.
"Великие и очень храбрые солдаты Соединенного Королевства всегда будут с Соединенными Штатами Америки! В Афганистане погибли 457 человек, многие получили тяжелые ранения, и они были одними из величайших воинов. Это связь, которую никогда нельзя разорвать. Военные Великобритании с огромным сердцем и душой не уступают никому (за исключением США!) Мы любим вас всех и всегда будем любить", - написал американский лидер.