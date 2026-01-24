Нет больше перемирия

Четырехдневное временное перемирие между сирийским правительством и террористической организацией YPG/PKK истекло в 20:00 по турецкому времени.

По информации, переданной корреспондентами AA в регионе, на линии фронта в районах Айн-эль-Араб и Хасака сохраняется спокойствие, но напряженное ожидание продолжается.

Согласно сообщению официального сирийского информационного агентства SANA со ссылкой на правительственный источник, «сирийское правительство рассматривает возможные варианты».

Операция сирийской армии против террористической организации YPG, начатая 16 января в районах к западу от реки Евфрат, впоследствии расширилась на восточную часть реки с участием арабских племен, и большая часть территорий, оккупированных YPG/PKK, перешла под контроль сирийского правительства.

Соглашение о перемирии и полной интеграции, заключенное 18 января между правительством Дамаска и YPG/PKK, предусматривает полный вывод организации из провинций Ракка и Дейр-эз-Зор к востоку от реки Евфрат, передачу государству госучреждений в провинции Хасака, передачу всех пограничных пунктов и энергетических ресурсов в руки центральной власти, а также индивидуальную интеграцию членов YPG в силовые структуры.

В связи с нежеланием YPG/PKK соблюдать соглашение 19 января возобновились столкновения. 20 января сирийское правительство объявило, что дает террористической организации YPG/PKK четыре дня на интеграцию и объявляет перемирие.