Угроза атаки на Иран
Угроза атаки на Иран

Нет больше перемирия

22:31 590

Четырехдневное временное перемирие между сирийским правительством и террористической организацией YPG/PKK истекло в 20:00 по турецкому времени.

По информации, переданной корреспондентами AA в регионе, на линии фронта в районах Айн-эль-Араб и Хасака сохраняется спокойствие, но напряженное ожидание продолжается.

Согласно сообщению официального сирийского информационного агентства SANA со ссылкой на правительственный источник, «сирийское правительство рассматривает возможные варианты».

Операция сирийской армии против террористической организации YPG, начатая 16 января в районах к западу от реки Евфрат, впоследствии расширилась на восточную часть реки с участием арабских племен, и большая часть территорий, оккупированных YPG/PKK, перешла под контроль сирийского правительства.

Соглашение о перемирии и полной интеграции, заключенное 18 января между правительством Дамаска и YPG/PKK, предусматривает полный вывод организации из провинций Ракка и Дейр-эз-Зор к востоку от реки Евфрат, передачу государству госучреждений в провинции Хасака, передачу всех пограничных пунктов и энергетических ресурсов в руки центральной власти, а также индивидуальную интеграцию членов YPG в силовые структуры.

В связи с нежеланием YPG/PKK соблюдать соглашение 19 января возобновились столкновения. 20 января сирийское правительство объявило, что дает террористической организации YPG/PKK четыре дня на интеграцию и объявляет перемирие.

Угроза атаки на Иран
Угроза атаки на Иран обновлено 22:07
22:07 10073
Израиль готовит Грецию против Турции
Израиль готовит Грецию против Турции горячая тема
11:06 4420
В Миннеаполисе агенты ICE застрелили еще одного человека
В Миннеаполисе агенты ICE застрелили еще одного человека видео; обновлено 22:35
22:35 2249
Грузинские власти о визите Вэнса в Азербайджан и Армению
Грузинские власти о визите Вэнса в Азербайджан и Армению
19:59 4235
Между «Айнтрахтом» и «Ливерпулем» «Карабах» проиграл «Кяпязу»
Между «Айнтрахтом» и «Ливерпулем» «Карабах» проиграл «Кяпязу» ВИДЕО
18:54 3374
Рой беспилотников США. Как у Ирана – против Ирана
Рой беспилотников США. Как у Ирана – против Ирана наш комментарий
15:17 6288
Трамп анонсировал визит Вэнса в Азербайджан и Армению
Трамп анонсировал визит Вэнса в Азербайджан и Армению новость дополнена; все еще актуально
08:54 6581
Сменщица Мадуро рассказала, как американцы угрожали ее убить
Сменщица Мадуро рассказала, как американцы угрожали ее убить
17:55 2841
Украина о «финишной прямой» с Россией
Украина о «финишной прямой» с Россией обновлено 23:26
23:26 9808
Кремль не может забыть про Аляску
Кремль не может забыть про Аляску
16:31 3777
Иран сыплет угрозами, США зондируют почву
Иран сыплет угрозами, США зондируют почву обновлено 15:59
15:59 8012

