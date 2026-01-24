Лидер Италии верит в магию Трампа

USD 1.7000
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила надежду, что в будущем президент США Дональд Трамп может стать лауреатом Нобелевской премии мира.

Об этом сообщает агентство ANSA.

По словам главы итальянского правительства, ключевым условием для этого она считает успешные усилия Трампа по прекращению войны в Украине. Мелони отметила, что в случае достижения справедливого и устойчивого мира Рим готов поддержать присуждение американскому президенту Нобелевской премии.

«Я надеюсь, что мы сможем вручить Нобелевскую премию мира Трампу», — заявила она. 

Мелони также подчеркнула, что верит в способность Дональда Трампа «изменить ситуацию к лучшему» и добиться справедливого и прочного мира для Украины.

«И тогда, наконец, мы также сможем номинировать Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира», – отметила премьер-министр Италии.

ЭТО ВАЖНО

Угроза атаки на Иран
Угроза атаки на Иран обновлено 22:07
22:07 10075
Израиль готовит Грецию против Турции
Израиль готовит Грецию против Турции горячая тема
11:06 4421
В Миннеаполисе агенты ICE застрелили еще одного человека
В Миннеаполисе агенты ICE застрелили еще одного человека видео; обновлено 22:35
22:35 2250
Грузинские власти о визите Вэнса в Азербайджан и Армению
Грузинские власти о визите Вэнса в Азербайджан и Армению
19:59 4236
Между «Айнтрахтом» и «Ливерпулем» «Карабах» проиграл «Кяпязу»
Между «Айнтрахтом» и «Ливерпулем» «Карабах» проиграл «Кяпязу» ВИДЕО
18:54 3374
Рой беспилотников США. Как у Ирана – против Ирана
Рой беспилотников США. Как у Ирана – против Ирана наш комментарий
15:17 6288
Трамп анонсировал визит Вэнса в Азербайджан и Армению
Трамп анонсировал визит Вэнса в Азербайджан и Армению новость дополнена; все еще актуально
08:54 6581
Сменщица Мадуро рассказала, как американцы угрожали ее убить
Сменщица Мадуро рассказала, как американцы угрожали ее убить
17:55 2841
Украина о «финишной прямой» с Россией
Украина о «финишной прямой» с Россией обновлено 23:26
23:26 9811
Кремль не может забыть про Аляску
Кремль не может забыть про Аляску
16:31 3777
Иран сыплет угрозами, США зондируют почву
Иран сыплет угрозами, США зондируют почву обновлено 15:59
15:59 8012
