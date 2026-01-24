Лидер Италии верит в магию Трампа

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила надежду, что в будущем президент США Дональд Трамп может стать лауреатом Нобелевской премии мира.

Об этом сообщает агентство ANSA.

По словам главы итальянского правительства, ключевым условием для этого она считает успешные усилия Трампа по прекращению войны в Украине. Мелони отметила, что в случае достижения справедливого и устойчивого мира Рим готов поддержать присуждение американскому президенту Нобелевской премии.

«Я надеюсь, что мы сможем вручить Нобелевскую премию мира Трампу», — заявила она.

Мелони также подчеркнула, что верит в способность Дональда Трампа «изменить ситуацию к лучшему» и добиться справедливого и прочного мира для Украины.

«И тогда, наконец, мы также сможем номинировать Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира», – отметила премьер-министр Италии.